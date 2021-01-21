【新增政府回應】英國《泰晤士報》引述日本執政聯盟高層報道，日本政府私下認定因武漢肺炎疫情持續，今年的東京奧運將要取消，目前的工作是要確保東京可在下一個可行檔期，即2032年，再次取得奧運主辦權。不過日本首相菅義偉今早在國會回應有關報道時表明，仍然與國際奧委會及東京政府緊密合作，決心實現奧運，副內閣官房長官阪井學指有關報道不實。

儘管日本的武漢肺炎疫情較普遍西方國家為輕微，但近期疫情趨於惡化，確診數字屢創新高，首都東京和鄰近地區被迫頒佈緊急狀態，並實施外國人入境禁令等非常措施。最近的民調也顯示，約80%日本人不希望趕在今年夏季舉行奧運，擔心大批從海外到臨的運動員導致疫情進一步蔓延。

正尋求體面取消方法

因此，日本政府正尋求方法，體面地取消舉行奧運。《泰晤士報》引述消息人士指：「沒有人希望負責第一個公佈，但共識是（要舉行奧運）實在太困難。個人而言，我不相信（今夏奧運）能夠成事。」

東京奧組委暫未回應報道。東京奧組委和日本政府之前一直矢言，奧運將在今年7月23日舉行。首相菅義偉本周表示，奧運將可為世界帶來勇氣和希望。

就像即將在2月8日舉行的澳洲網球公開賽，球員和球迷陸續飛抵墨爾本。在逾1,200名抵埗球員當中，至今已檢測到數人確診武漢肺炎。而奧運規模遠大於澳網，相關挑戰無疑將更為巨大。

倘若取消舉辨奧運，對日本來說，將是一場財政災難，單是為籌備工作，日本已經投入了最少250億美元（近2,000億港元），且當中約75%來自公帑。

根據消息人士披露，菅義偉並非太熱衷於奧運，但他仍希望展示日本準備妥當，以便在11年後再獲機會舉辦。按目前安排，2024年奧運由法國巴黎舉辦，2028年則是美國洛杉磯。而2032年主辦權花落誰家，則要待至2025年。

路透社／英國《泰晤士報》

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