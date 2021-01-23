（北美通訊）美國總統拜登周五再簽署多兩項行政命令，要求聯邦政府於權力範疇內提供一切可行的救助措施，以保障國民在武漢肺炎疫情下有足夠溫飽，和推出更多支援工人措施。他並尋求國會通過一項總值1.9萬億的全面經濟刺激方案。

新簽的行政命令中，拜登要求農業部考慮加強協助各州擴大「營養援助計劃」（ Supplemental Nutrition Assistance Program ）以應付國內面臨的「飢餓危機」；同時研究增加15%的撥款，為低收入家庭兒童提供餐飲服務；此外，因應約800萬名國民未能獲取去年3月份的1,200元援助金，拜登呼籲財政部採取更有效措施，幫助所需群體，以及要求勞工部，列名規定，在哪種情況下工人有權拒絕工作，以免感染病毒，但仍能獲取失業補助。

此外，拜登團隊正計劃推動另一項百日維新，目標是簽署一項行政命令，要求聯邦承建商提供不少於時薪15元的工資，同時可獲緊急有薪假期；並呼籲各聯邦機構檢討是否仍有員工時薪低於15元。他又撤銷了特朗普的多項損害勞工權益的行政命令。

拜登強調，國家正處於緊急危機中，希望參眾兩院可盡快通過1.9萬億的更廣泛的經濟刺激方案，「無人應該需要在顧及生計及個人健康或家人健康中作出抉擇」，但由於國會上月才剛批出總值9,000億的刺激方案，預計會遇到共和黨人的反對。

目前參議院中，民主共和兩黨各佔50席一半半。而雖然副總統賀錦麗作為參議院主席，可以投關鍵一票，但仍需贏得10名共和黨參議員的支持，或採用「預算協議程序」（budget reconciliation），才可避過冗長辯論。白宮表示，拜登期望刺激方案可以獲在兩黨支持下通過。

勞工部周四公佈的最新數據顯示，上周全美再多90萬人首次申領失業救濟金，令申領人數增至約1,600萬人。而目前因應疫情而發出的聯邦額外失業補貼，將於3月14日到期。拜登計劃延期至9月，並將原先每周300元增至400元。

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