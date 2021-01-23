美國總統拜登剛在周三宣誓就職，國防部當時在全國抽調5,000名國民警衞軍駐守國會，但被揭事後馬上趕走他們，大批國民警衞軍只能在附近的馬歇爾司法大樓停車場休息。最少4個州州長宣佈召回派至華盛頓的國民警衞軍，拜登則致電國民警衞局局長霍坎森（Daniel Hokanson）道歉，第一夫人吉爾（Jill Biden）還到場親自探望駐守國會外的國民警衞軍。不過，誰人應該對此負責仍是個謎，國會警方和參議院領袖均否認曾參與把國民警衞軍趕離國會的決定。

佛州州長：士兵不是佩洛西的僕人

4名同屬共和黨的州長，包括佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）、德州州長阿博特（Greg Abbott）、蒙大拿州州長詹福爾特（Greg Gianforte）、新罕布什爾州州長蘇努努（Chris Sununu），先後宣佈召回調派至華盛頓的國民警衞軍。

德桑蒂斯表示，已在周四晚上召回該州國民警衞軍，批評總統就職典禮保安的安排倉卒，強調國民警衞隊成員是士兵，「他們不是（眾院議長）佩洛西的僕人」。德桑蒂斯亦不滿當局以防範激進分子為名要求協防，卻又對國民警衞軍進行背景審查。蘇努努則形容，國民警衞軍的士兵應該獲殷勤對待及讚賞，卻被置於不合標準的環境。民主黨的新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）亦承認，要求士兵在停車場席地休息「並非對待英雄的應有方式」。

國會警方及舒默均否認下令士兵離開

華盛頓特區國民警衞軍表示，士兵是按照國會警方要求，在周四下午離開國會山莊，並引述國會警方表示希望減少國會人流。不過，國會警察局副局長皮特曼（Yogananda Pittman）否認冷待國民警衞軍，宣稱警方從沒要求國民警衞軍離開國會大廈，反而在當天下午建議他們重新進入國會，又指一切是由國會山莊管理當局聯同馬歇爾司法大樓所為。國會警察局聲明指，十分感謝國民警衞軍近日的協助，強調所有士兵每天最少享有12小時休息時間。

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，國民警衞軍遷移的決定並非由高層作出，形容「沒人知道原因」，而整件事在約兩小時後已解決。他承認狀況不能接受，會調查到底。共和黨籍的參議員殷荷菲（James Inhofe）則稱，當時一名穿制服的警員下令國民警衞軍離開，相信可找出其身份。

第一夫人親探訪 議員借出辦公室送薄餅

去年首次當選的北卡羅來納州共和黨眾議員考索恩（Madison Cawthorn）周四晚上特地到馬歇爾司法大樓停車場，向駐守的國民警衞軍隊員派發薄餅，他批評政府高層離棄士兵，宣佈士兵可到他的辦公室休息。激進左翼的民主黨眾議員奧卡西奧—科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）亦表示，可向國民警衞軍成員借出辦公室作休息用途，並會為他們準備小食。

吉爾周五下午到國會外探訪國民警衞軍士兵，向他們致謝並派發在白宮製作的朱古力曲奇，是她首次以第一夫人身份單獨出席活動。吉爾透露她和拜登的亡子博拜登（Beau Biden）昔日也是德拉華州國民警衞隊成員，因此國民警衞軍在拜登家族具有特殊意義，「謝謝你們保護我和我的家人安全」。另據《紐約時報》引述匿名官員指，拜登本人也親自致電國民警衞局局長霍坎森，為今次事件道歉，並詢問他有甚麼事可幫上忙，但報道未提及霍坎森有何回應。

7,000國民警衞軍繼續駐守華府

國防部表示，早前調派至華盛頓的約2.6萬名國民警衞軍當中，1.9萬人已啟程回家，另外7,000人則預計會駐守至月底，而美國有線新聞網絡（CNN）更指可能會留守至3月。至今派往協助拜登就職禮的國民警衞軍中，約有200人證實感染武漢肺炎，回鄉的國民警衞軍將接受隔離及病毒測試，估計需時5至10天才能回家。

美國《紐約時報》／美國霍士新聞／美國有線新聞網絡／英國《每日郵報》

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