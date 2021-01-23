根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過9,798萬，全球死亡人數超過210萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,477萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數逾41.3萬。印度確診人數超過1,062萬，死亡人數超過15.3萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過875萬，死亡人數超過21.5萬。俄羅斯確診突破363萬宗，英國確診突破359萬宗，法國確診亦已破300萬大關，達306萬宗。確診逾200萬宗的國家則有土耳其、意大利、西班牙、德國。哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯等8國確診宗數均超越100萬大關。

拜登料美死亡人數超60萬

美國總統拜登估計，美國因感染武漢肺炎致死的人數，可能超過60萬人。他說：「這種病毒正猖獗蔓延，我們已有40萬人死亡，預料會再增加至60 萬人以上。」

逾150名助部署就職禮保安國民警衞軍染疫

美國約150至200名有份協助部署美國總統拜登就職禮保安的國民警衞軍，感染武漢肺炎。透露消息官員指受感染國民警衞軍人數可能仍會增加，但在過去幾天華府部署逾2.5萬名國民警衞軍中，比例仍算少。

希臘疫情緩和 高中下月復課

希臘疫情稍為回穩，政府將於2月1日放寬一些限聚措施，包括讓高中兩個多月來首次復課。希臘11月初開始實施嚴格限聚措施，近日感染數字回落，公共衞生系統承受的壓力減輕，政府已於本月較早時決定讓小學和幼稚園復課。

輝瑞以成本價向貧窮國家供應4000萬劑疫苗

世衞與美國藥廠輝瑞達成協議，輝瑞將透過世衞的COVAX國際疫苗開發計劃，以成本價向較貧窮國家供應首批4000萬劑疫苗。

阿斯利康因產量問題供歐洲疫苗料大減60%

英國藥廠阿斯利康知會歐洲委員會，表示由於生產廠房的產量減少，當歐盟預計本月底批出許可時，他們可付運的疫苗數量，將比協議的數量少。路透社引述消息指，有關供應將大減60%，由原先預期本年第二季可供應8,000萬劑，大減至只有3,100萬劑。

世衞下周審批中國科興與國藥疫苗

世界衞生組織助理總幹事西茂(Mariangela Simao)說，世衞下周將開始考慮向中國科興和國藥疫苗發出緊急使用許可。多個國家已與有關藥廠簽訂合同，購買數以百萬劑疫苗。西茂說，世衞亦將考慮向南韓和印度廠房生產的阿斯利康疫苗發出緊急使用許可。

路透社/中央社

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