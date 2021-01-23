英貨櫃車人蛇慘案裁決 4犯判囚最高27年

2019年英國埃塞克斯郡（Essex）發生貨櫃車偷運人蛇，導致39名越南人蛇慘死案件，當地法院周五宣判，涉案4名男子被判囚13年4個月至27年。

43歲的被告尼卡（Gheorghe Nica）及41歲的休斯（Ronan Hughes）被指是案件主謀，休斯去年承認誤殺及串謀偷運人蛇罪名，他在周五被判囚20年，尼卡則判入獄27年。另外兩名涉案的26歲貨櫃車司機魯賓遜（Maurice Robinson）及23歲的哈里森（Eamonn Harrison），則分別判監13年4個月及18年。

慘劇在2019年10月23日發生，一輛冷凍貨櫃車由歐洲大陸經渡輪抵達埃塞克斯郡一個工業園時，司機在貨櫃內發現39具屍體，包括31名男性、8名女性，年齡最大44歲，其中3個死者不足18歲，包括2名只有15歲的男童。死因調查顯示他們是窒息和低溫致死，當局初時指死者是中國人，後來才改稱他們全是非法入境的越南人。

特朗普已易手賭場下月清拆引爆

美國新澤西州大西洋城（Atlantic City）的特朗普廣場酒店及賭場（Trump Plaza Hotel and Casino），曾經由前總統特朗普持有，2014年停止營運，將於下月17日爆破拆除，當地民眾可競投在附近的酒店及賭場觀看爆破過程。

特朗普廣場酒店及賭場於1984年開始營運，共有614間房間、7間餐廳、1間會所、1間展館及賭場，曾舉行多場拳賽，特朗普不時會出席。特朗普於2009年把物業易手，最後在2014年關閉。

建築物拆除工作於去年展開，剩下的建築部份將於下月17日爆破拆除，大西洋城市長斯莫爾（Marty Small）周四表示，當地民眾可競投在附近的「Hard Rock and Ocean」酒店及賭場觀看爆破過程。

俄克拉何馬州議員倡尋找「大腳八」 刺激當地經濟

1958年有人在美國深山發現一個大腳印，自此有人相信深山裏有一群名叫「大腳八」（Bigfoot）的未知靈長類生物。美國俄克拉何馬州眾議員漢弗萊（Justin Humphrey）最近提案，建議每年設立尋找大腳八季節，以刺激當地經濟。

漢弗萊表示他的提案只允許誘捕大腳八，他又期望懸賞2.5萬美元（約19.3萬港元）。他說：「確實訂立捕捉季節及向公眾發牌，會吸引更多人來到這個美麗的州分。」

法新社／德新社／美國《紐約每日新聞》／英國《每日郵報》／美國廣播公司／《蘋果》資料室

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