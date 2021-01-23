以色列本月中旬為一名78歲老翁進行全球首宗人工角膜移植手術，讓已失明10年的患者可以重見光明，拆除紗布後已經辨認出家人和讀出視力表的數字。

費蘭尼（Jamal Furani）本月11日成為全球首個安裝人工角膜「Kpro」的患者，「Kpro」由以色列初創企業CorNeat研發，以不可分解的人造納米纖維物料製成。CorNeat去年7月得到臨床測試的批准許可後，挑選了10名患者參與實驗，這些病人都是角膜失明（Corneal Blindness）患者，俱被認為不適合角膜移植或經歷過至少一次角膜移植失敗。

手術一小時內完成

「Kpro」的發明者利特溫（Gilad Litvin博士）指，植入過程「相對簡單」，整個手術不到一小時。今次手術由佩塔提克瓦拉賓醫療中心眼科主任巴哈爾（Irit Bahar）教授執刀，第一步是剖開覆蓋眼睛前方、眼瞼內部的結膜（conjunctiva），然後完全去除角膜上皮，再由外科醫生標記角膜中心，隨即將KPro置在眼球的開放區域上，通過縫合固定，然後去除角膜。KPro會刺激細胞增生，植入物在數周內便會永久嵌入患者的眼睛。

巴哈爾形容手術步驟簡單，效果更超乎他們的預期，「我們拆下 （病人）紗布的那一刻是激動和意義重大，是我們身為醫生的使命實現，在這個令人興奮和有意義的項目中走在前列，我們感到自豪，毋疑將影響數以百萬計的生命」。

全球每年有大約200萬人因角膜問題而失去視力，角膜移植手術雖然普遍，但患者往往要等候合適的角膜捐獻，導致不少患者仍在輪候，過往亦有患者移植豬角膜。如果人工角膜更趨普遍，將令數以百萬計患者的佳音。

英國《每日郵報》

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