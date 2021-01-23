（北美通訊）美國總統拜登周三就職當天簽署了6項行政命令，推翻前總統特朗普的多項強硬移民政策，包括終止備受爭議的《移民保護議定》（MPP）。大批滯留在環境的尋求庇護者周四即擁到墨西哥邊境的美國入境站提交庇護申請，希望可以盡快入境美國，在美國等候審批，其間並可合法打工。他們都異口同聲表示，將一切希望寄託予拜登。

幾十名古巴移民一早帶同細軟趕到墨西哥邊境城市華雷斯城（Ciudad Juarez）的美國入境站。當中包括27歲的古巴移民塞格里奧（Angel Segreo）。他希望拜登言出必行，不會再有驅逐出境行動，「因為我不想在墨西哥等候庇護審批，我想在美國接受審查和獲批，而且我想合法打工，不想做黑市勞工。」

因為武漢肺炎疫情，去年3月頒佈的公共衞生命令，容許邊防人員以防疫原因驅逐過境人士，令很多想申請庇護的中美和南美移民滯留在墨西哥邊境。而即使成功遞交申請，根據特朗普在2019年實施的《移民保護議定》政策，申請者在審批期間不能留在美國境內，逼使超過6.5萬個尋求庇護者要留在墨西哥等候。而等候期要多個月，有時更長達多年。

來自古巴的拉莫斯（Roberto Ramos）與家人在墨西哥邊境附近骯髒的帳篷營地，滯留了幾個月，經歷過綁架、強姦等很多惡劣事件，已經不能忍受再留在墨西哥，全家人唯一夢想是希望可以盡快踏足自由之地。

不願透露姓名的一名委內瑞拉移民表示，在打算提交庇護申請時被美國邊境人員推倒，弄傷了腿。他說，自己已經無退路，將所有的希望都寄託在拜登總統身上。盼望新移民政策盡快落實。「拜登總統是我們千里迢迢來到這裏，經歷過如此糟糕狀況後的唯一的希望。」

拜登周三簽署的行政命令，除了終止《移民保護議定》政策，還包括停止興建美墨邊境牆、撤消對13個主要是穆斯林和非洲國家的入境禁令。他並向國會提交移民法案，建議為1,100萬無證移民提供公民身份、指示國土安全部保留「兒童暫緩遞解」計劃（DACA），以及發出備忘錄，要求暫停部份驅逐出境行動100天。拜登政府將於下周五宣佈更多可能影響尋求庇護者和難民的措施。

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