美國總統拜登就任後簽署行政命令，推翻連接美國與加拿大的「Keystone XL」輸油管項目，加拿大總理杜魯多表明失望。加拿大總理府周五宣佈，杜魯多下月將與拜登會面。杜魯多表示，兩國在氣候、經濟等多項議題存在共識，呼籲國民目光可不止放在輸油管一事。

拜登周五致電杜魯多，雙方通電話約30分鐘，同意合力對抗武肺疫情，包括在疫苗事宜上合作，並改善醫護人員和醫療物資交流，是拜登以總統身份首次跟外國領袖通話。拜登與杜魯多亦同意，在北美防衞及北極議題上加強合作，兩國國防及外交最高官員將盡快會面，同時重申對氣候問題採取行動的逼切需要，承諾遵守《巴黎協定》並邁向零碳排放。

會晤形式需視乎疫情發展

Keystone XL輸油管爭議纏繞美加外交多年，杜魯多日前表示對拜登中止Keystone XL項目感失望，承諾聯邦政府將向艾伯塔省及薩斯喀徹溫省能源業工人提供更多補助，彌補拜登取消輸油管項目的損失。加拿大油管承建商TC Energy則指，輸油管工程取消將導致逾1,000個職位流失。

在通話中，杜魯多向拜登要求美國廢除對加拿大的軟木關稅，以保障加拿大軟木產業，並表明憂慮拜登提倡買美國貨，將影響加拿大經濟。加拿大消息人士形容，雙方通話氣氛非常正面，二人同意下月會面，但形式及細節需視乎疫情發展而定。

杜魯多在通話後表示，加拿大與美國並非在所有時候均完全一致，「無論誰是美國總統也一樣」，但彼此價值觀接近，亦同樣希望令國民建立美好未來，形容拜登上任可望為兩國關係創造新紀元，期待與對方合作。

美墨總統通電話 談移民及抗疫

拜登周五稍後亦跟墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）通電話，洛佩斯形容通話理想及互相尊重，雙方曾討論移民、抗疫及發展議題，相信墨美會達致良好及互利關係。墨西哥近日已協助美國，限制中美洲難民前往美國境內，但美國目前正調查墨西哥前防長西恩富戈斯（Salvador Cienfuegos），恐妨礙兩國關係改善。

路透社／加拿大CTV電視台

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