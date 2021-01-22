英國《每日電訊報》報道，國際奧委會(IOC)正與世界衞生組織(WHO)商討，希望為每位出席東京奧運的運動員接種疫苗，令東京奧運不致難產。

世衞較早前對日本能否舉辦東京奧運之事，表示相信日本政府會根據疫情形勢作出妥善決定，世衞組織僅提供日本政府相關技術建議。世衞公共衛生緊急計畫執行主任瑞安（Mike Ryan）說，近期因變種病毒導致國際疫情趨於棘手，但過去日本展現在高度都市化情況下具有遏止病毒傳播的能力，相信日本政府未來也能做好工作。

日本共同社引述多位政府相關人士報道，政府正致力避免取消或再次押後東京奧運，以減輕對菅義偉政府的負面影響，必要時會以無觀眾形式在今年夏天舉辦奧運和殘奧。

消息指政府內部正探討以三個不同方案舉辦奧運，包括「無觀眾」、「無上限」和「50%」，前題是確保運動員與奧運相關人士的安全。政府高層認為武肺疫情「難以在夏天前平息」，表示以不設上限的形式舉辦奧運會變得越來越困難。首相菅義偉周五在參院全體會議的代表質詢中，被問及東京奧運會以空場形式舉辦的可能性時表示：「在與國際奧委會及各單項比賽團體商談的同時，現在正討論防疫對策的具體內容。」

若採取空場形式，預計日本將失去900億日元（約67億港元）門票收入。考慮到一些觀眾已購買門票，當局也在研究接待一定數量國內觀眾，但要求他們先接種疫苗。

國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）接受共同社訪問時，強調把安全放在首位的重要，並未否認無觀眾或限制觀眾人數的可能性。日本政府將與國際奧委會、奧組委和東京都繼續密切溝通，確定最終的舉辦方針。

日本共同社/路透社/中央社

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