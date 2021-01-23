俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）早前由德國返回俄羅斯，甫抵達機場就被當局拘捕。反對派陣營透過不同社交平台號召全國民眾周六參與大型示威，但TikTok及YouTube等大舉刪除號召影片，納瓦爾尼的發言人等也因而被拘留。

納瓦爾尼被指違反2014年欺詐案的緩刑條件，目前正被當局拘留，有兩名接近克里姆林宮消息人士稱，當局有意將他扣留到至少今年9月議會選舉之後。納瓦爾尼透過其律師在Instagram發佈消息，希望公眾知道他「身體和心理健康」、「沒有任何自殺傾向」。

其支持者呼籲周六於全國65個城市發起聲援示威，並透過各社交平台宣傳，但俄羅斯當局表明這些抗議是「非法」，準備好「維護公共秩序」，納瓦爾尼發言人亞爾米什（Kira Yarmysh）因而被扣留9天，反對派人士沃爾科夫（Leonid Volkov）也預料自己快將被捕。

社交平台封殺示威內容

為全面封殺示威，俄羅斯當局要求各個社交平台刪除有關內容，特別是使用了「#23January」標籤的內容，據悉有這標籤的影片總觀看次數已超過1.34億次。俄羅斯通訊監管局（Roskomnadzor）指如果這些平台沒有刪除有關影片或內容，可能會被罰款高達400萬盧布（約48.5萬港元）。

後來當局發聲明指TikTok已刪除了38%「違法內容」，俄羅斯最大的社交網絡VKontakte以及YouTube亦刪除了50%相關內容，Instagram刪除了17%相關帖文。

英國廣播公司/澳洲廣播公司/歐洲新聞台/俄羅斯《莫斯科時報》

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