（北美通訊）美國總統拜登周三正式入主白宮當日，田納西州布魯斯頓（Bruceton）鎮長基頓（Robert T. Keeton III），把鎮上美國國旗「下半旗」，表示要對因為中國瘟疫（Chinese plague）而離世的人表達哀悼，並把圖片上載到該鎮官方Facebook專頁。事件引發網民批評，指他試圖煽動憤怒，但基頓堅持做法與拜登就職無關。

基頓把小鎮下半旗的圖片，上載小鎮官方Facebook專頁，並貼文指「布魯斯頓鎮為我們的共和國，和我們所失去的自由而致哀。我們哀悼那些中國瘟疫受害者，和其他因此遭到蹂躪的人。我們祈求上帝拯救和醫治我們，讓我們不要落入共產主義的魔掌。」

帖文引起了外界關注，有人批評他做法不愛國，「這是我見過最不愛國的事情之一。當我們的朋友和鄰居死於新冠肺炎、國家受到傷害時，你卻在鎮上發表你的個人不滿？這樣做法不能讓布魯斯頓成為一個宜居的城市。真丟臉。」

另一名網民補充說，「（做法）侮辱了所有為個國家犧牲生命的軍事英雄和領袖。這才是我們降下國旗的原因。市長，你把你自己的私事和孩子氣，放在和那些為你而死的人同樣位置上，這是無恥的。我為住在布魯斯頓的朋友感到羞恥。」也有網民認為，基頓在公共平台公然煽動憤怒，「市長不是布魯斯頓的人。市議會批准了這項聲明嗎？這似乎是在迎合人性中最壞的一面。我對我選出的民選代表有更高期望。」

在輿論壓力下，基頓周四澄清帖文意圖，強調「這只是對我們國家的評論和祈禱。」他解釋，自己是一名律師，「我看到我們的《憲法》幾乎每天都在被踐踏，我為共和國感到擔憂，而且在中國病毒（Chinese Virus）之下，我也有認識的人因此失去性命」。

基頓補充，在看到社交媒體Twitter和Facebook，在前總統特朗普最後兩周任期，禁止其發言權利，蘋果和Google把應用程式Parler從商店下架，對此感到憂慮，「這是不對的，政府並沒有採取任何措施回應。我從小就學會，每個人都有權利說自己想說的話，假如有人不同意你的觀點，也就是這樣。」

他重申，下半旗與拜登就職無關，「護老院剛剛打電話到市政廳，說有一個60多歲的男人，昨天死於武漢肺炎。他是一個人住在護老院，一個人死去，我的帖文是回應這件事，以及產生的感受。」

根據2010年的全美人口普查資料，布魯斯頓人口為1,478人。

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