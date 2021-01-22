（北美通訊）加拿大武漢肺炎疫情仍未受控，疫情重災區安大略省省長福特 （Doug Ford），用盡各種方法，以求民眾留在家中，避免人與人接觸。周四，他在網上發佈一段短片，使用多種語言呼籲民眾留在家中防疫，當中包括廣東話「留返喺屋企」，但發音欠準確。

福特周四在其個人Twitter帳號，上載短片，除了廣東話外，他亦使用了國語、法語、意大利文、阿拉伯文等共22種語言，呼籲省民留在家中及保持健康。當他用廣東話講「留返喺屋企」時，發音欠標準，初聽以為他說「好返係OK」，要重聽多次才勉強明白其發音，但其用國語說「待在家裡」則較為準確清楚。

截至目前，有關短片觀看量已接近59萬次。

早前，福特也因為法文發音不準確，成為網上熱話。他將原文「Restez à la maison」（留在家中）讀成「『Re Stay』 à la maison」，這次他再用多國語言傳達省政府訊息，雖然得到超過6,800個攢好，但亦被批評作為省長，應專注其管治上，而非其語言能力。

安大略省本月14日起再度實施緊急狀態令，維持至少28日。該省周五公佈，新增2,662宗確診，省內每10萬人感染率，亦稍微回落至3.3%。

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