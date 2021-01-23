（北美通訊）風靡年輕人的TikTok平台，除了可以跟隨流行曲跳潮流舞步，還可以學習製作朱古力炸彈熱飲或如何裝飾空白牆壁。但不是所有內容都適合年輕人收看，平台內還有很多可疑的理財資訊，由某些自稱專家，教導理財知識。不過，有評論指，這些影片或多或少存在誤導資訊或會令人誤墮法網，建議理財應請教專業財務顧問或投資專家意見。

TikTok內的個人理財資訊，通常標簽成#FinTok或#StockTok，已經成為TikTok應用程式內最受歡迎的內容，內裏充斥所謂專家製作的短片，教導如何清卡數、解釋美國退休計劃Roth IRA和公司401(k)之間的分別、鼓勵年輕人為準備退休開始投資。但這些可以接觸到幾百萬受眾的短片，很多是理財神話、騙局和誤導資訊。

個案一 「開設S公司（S Corp）避稅」

一名地產代理聲稱，透過開設S公司，將私人購買的東西列入公費開支，就可以避稅。這名代理還表示，每年可以放一次公司大假，並且也可以聘用自己和子女而進一步逃避更多稅項。她在影片的結尾承認，這樣做實在很壞，但可以避稅。

拆解: S公司並非毋須繳稅。

美國國稅局（IRS）定義S公司的收入可以不繳公司所得稅而直接作為股東個人收入（pass through）納稅，類似合夥制的納稅方式。假設一個人開了一間S公司並自僱和支薪，就必須就個人收入繳納薪俸稅和FICA（社會保障和醫療保險）稅。僱用自己的子女情況亦一樣。而且國稅局對S公司的審查會特別嚴格，因此，子女必須工作，否則便屬瞞稅。

個案二 「聯儲局為每個美國公民開設了秘密百萬戶口」

一名女人聲稱，在社會安全卡背面有一個字母，該字母其實是聯邦儲備局以卡主姓名開設的銀行戶口，內裏存款數以百萬元（美元，下同）計。她並進一步說，透過銀行的編碼（routing number），和自己的社會安全號碼便可找到戶口。她就曾多次用這戶口來支付賬單。

拆解: 神話！

這神話事實上已傳訟多時。《紐約時報》曾在2017年深入報道，多間聯儲銀行向公眾發出警告，不要上當。亞特蘭大聯儲銀行當時警告說，任何描述如何使用聯儲銀行編碼，或使用聯儲銀行戶口支付賬單的影片、短訊、電子郵件、電話、傳單或網站都是騙局。銀行澄清，銀行編碼是用作識別，和各銀行之間的匯款，並不能在網上用來付款。根據《紐約時報》的報道，當年短短三個月內，聯儲銀行就撤回了誤信騙局的10萬多宗賬單支付，總額超過1億元。

個案三 「只要開一個MPI投資賬戶，就能成為百萬富翁」

在TikTok上有120萬人關注的Curtis Ray，開設的公司主要做個人理財。他製作的影片亦經常向觀眾介紹如何透過複息成為百萬富翁，露骨點說，只要在其公司MyMPI上開設MPI賬戶，便可以做到。

拆解: 其實只是一種昂貴兼約束期極長的人壽保險產品，投保一刻賣家開始賺錢，但買家則永遠是輸家。

Curtis Ray所推薦的MPI是最高溢利指數（Maximum Premium Indexing），是他的公司SunCor Financial專用的投資方式，聲稱只有他的版本才能靠複息致富。他的公司銷售的壽險是與股市掛鈎的高風險投資產品，雖可作退休金取用，但投保首15年的退保費用極高，提前取款得不償失。

金融監管機構正關注同類型跨大潛在收益的金融產品。專家指這類型產品過於昂貴，並不適合一般人購買。而且壽險始終是壽險，不能代替投資，特別是對TikTok主要受眾的20多歲年輕人來說，要他們購買人壽保險意義不大。

個案四 「預先購買酒店積分以取得優惠價」

一名男人聲稱，可以直接從酒店的會員常客計劃中購買積分，然後用來支付住宿費用，就可以得到折扣優惠。

拆解: 酒店的確會獎勵常客，用積分來買酒店產品或支付住宿費是不錯的交易。但這些計劃的目標群眾通常是高級商務旅客。

預購積分總會有風險，例如你想訂房那天，酒店未能提供房間，而一旦購買了積分後，便無法兌換回現金。積分達人Points Guy的創辦人兼CEO凱利（Brian Kelly）指出，預購積分來支付全價客房雖然有優惠，但很多時利用訂房網站去訂同一間房，可能節省更多。

個案五 「只買Tesla Call輪！」

一位TikToker用戶聲稱，購買了價值1.5萬元的Tesla的認購證，並在幾分鐘內損失了數千元，但幾小時後，他共賺了約7,000元。但幸好，他在影片中，有警告網民不要在家中嘗試。

拆解: 投機買賣高風險。

購買Tesla或類似股份的認購證，看來似是很易賺錢，但專家警告說，並不適合所有投資者。因為期權買賣可以賺大錢，也可以輸大錢，說穿了只是一種打賭股票價格升跌的方式。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！