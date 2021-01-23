美國前總統特朗普任內對伊朗極限施壓，被伊朗視為大敵。特朗普周三卸任後，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）在Twitter發佈疑是特朗普的相片，揚言要為被擊殺的伊朗革命衞隊指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）報仇。英國廣播公司（BBC）指該賬號是假的，但跟哈梅內伊有一定關係，Twitter事隔近一天始永久封鎖涉事賬戶。

Twitter賬戶「@khamenei_site」周四發佈疑是特朗普打高爾夫球的相片，根據拍攝角度及草地上的影子，有可能是用無人機拍攝，他又加上「復仇事在必行」的字眼，並提到哈梅內伊上月言論，表明要為去年遭美軍擊殺的蘇萊曼尼報仇。後來，哈梅內伊官方波斯語賬號「@Khamenei-fa」轉發了涉事帖文。

BBC報道，「@khamenei_site」不是哈梅內伊的真身，是虛假賬號，但很有可能跟哈梅內伊辦公室有一定聯繫，因為該賬號經常轉發官方賬戶內容，今次哈梅內伊官方波斯語賬號亦有轉發這帖文。直到事隔近一天的周五，Twitter才刪除涉事帖文及封鎖涉事賬戶，指賬戶違反了「操縱和垃圾郵件政策」。

Twitter處理手法再惹爭議

Twitter今次處理手法再惹不滿，因為特朗普以往發帖文後，很快就會被加上警告字眼，但現在明顯是煽動暴力的帖文，卻事隔近一天才作處理，被質疑Twitter是雙重標準。

哈梅內伊其他官方賬戶包括其英文賬號，由於沒有轉發該帖文，沒有被封鎖，反而特朗普被徹底封殺，同樣惹來爭議。有人表示：「這位殘暴的精神病人在公開呼籲刺殺美國前總統，竟然沒有被趕出Twitter？」

英國廣播公司／美國《今日美國報》

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