（北美通訊）拜登正式出任美國總統後，第一時間用總統Twitter帳號，關注美國歌手John Legend的名模妻子泰根（Chrissy Teigen），製造話題。白宮解釋，由於泰根的Twitter帳戶，一直被前總統特朗普封殺，因此拜登決定用總統Twitter帳號關注她。過去遭特朗普封殺的人，也可以重新讀到總統帳號帖文。

拜登周三接管美國總統官方Twitter帳號「POTUS」（President of the United States縮寫），即時關注了13個Twitter帳號，被關注者包括美國第一夫人、美國副總統、白宮內政顧問，另外9名政府官員及泰根。

擁有1,360萬名追隨者的泰根，在Twitter回應「我的天啊」（OH MY GOD !!!!!!!!!!），笑稱自己以後不應再使用Twitter，以免打擾總統。白宮數碼策略總監弗萊厄蒂（Rob Flaherty）解釋，由於泰根早前曾在Twitter告訴拜登，自己被特朗普Twitter帳戶封殺，因此邀請拜登關注她，現在拜登是一償其心願。

特朗普在任總統時，經常使用自己有8,800萬名追隨者的私人Twitter帳戶「realDonaldTrump」，公佈重要政策和資訊，如威脅關閉南部邊境、確診感染武漢肺炎等，之後才使用「POTUS」帳號轉發私人帳號訊息。他亦會封殺批評者，使他們看不到其帖文。

哥倫比亞大學關注憲法組織「The Knight Institute」，過去批評特朗普做法，違反《第一修正案》，侵害民眾知情權，一度入稟法院挑戰，一審和二審均判特朗普違憲，但特朗普沒有解除封殺令。該組織去年7月再入稟挑戰，但特朗普因為競逐連任失敗，加上被指煽動支持者闖入國會，被Twitter、Facebook、YouTube關閉帳號至今。

拜登在接管總統Twitter帳號後，重設帳號設定，把特朗普累積的3,300萬名追隨者及封殺者歸零。美國名咀艾倫（Ellen DeGeneres）的清談節目執行監製萊斯納（Andy Lassner），過去在Twitter被特朗普封殺，他表示終於獲得解禁，可以見到總統帖文。

目前，拜登總統Twitter帳號需要重新累積追隨者，截至本週五，已獲得580萬人追隨。拜登已停止在個人帳號「JoeBiden」發言，該帳號目前只轉發總統帳號帖文。

特朗普任內的Twitter帖文紀錄，已轉移到另一個帳號存檔，帳號名稱為「POTUS45」（第45屆美國總統的縮寫），過去被特朗普封殺的人士，繼續被「POTUS45」封殺，看不到其帖文。

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