美國早前開始為民眾接種由Moderna研發的武漢肺炎疫苗，目前已有400多萬人接種了第一劑，疾病控制及預防中心（CDC）周五指僅有10人出現嚴重過敏反應，而出現休克的數字更比輝瑞和BioNTech研發的疫苗少。

CDC周五發表Moderna疫苗接種的初期監察報告，形容出現嚴重過敏的情況「罕見」，亦沒有任何死亡個案，在404.1萬名已接種人士當中，有108宗被列為可能過敏個案，當中有10人出現過敏性反應，當中6人需要住院，其餘4人要到急症室接受治療。

報告指這10人都是女性，介乎31歲至63歲，其中9人有過敏病史。10人中亦有9人在接種後15分鐘內開始出現過敏反應，餘下1人是在30分鐘後才出現。

比輝瑞更少出現嚴重過敏反應

現時美國至少有兩款疫苗用於接種計劃，相比輝瑞疫苗平均每100萬人約有11.1人接種後出現嚴重過敏反應，Moderna每100萬人只得2.5人有可危及性命的過敏反應。CDC強調兩者可能出現的副作用相似：「接種Moderna疫苗後嚴重過敏反應的個案，在臨床與流行病學的特徵上，跟接種輝瑞疫苗後的個案相似。」

路透社報道，世界衞生組織（WHO）專家顧問諮詢小組將於下周二公佈使用Moderna疫苗的建議事項。

中央社

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