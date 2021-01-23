英國政府正發展氫氣無人機國內航線計劃，為此建設機場網絡，覆蓋偏遠地區，最快在五年內推出半自動和零排放的國內航班，削減國內遊成本，加強各地交通連繫。

這個名為「HEART」的計畫將改造由英國布里頓-諾曼公司設計製造的島民飛機，該機型採用雙引擎設計，起飛和降落的路程較短，預期在2025年前可讓這部由氫電驅動的小型飛機應用於來往蘇格蘭小島的民航，屆時只會有一名機師操作，由一名「自動副駕駛員」支援。計劃最終目標是在2030年前製造全自動駕駛的無人機，來往全國20個小型機場。

計劃另一方面亦會在機場網絡之上完成「端對端」基建，包括讓無人機在繁忙空域中運作的衞星技術，以及為客機提供能源的氫氣儲存和供應系統。計劃亦會設計小型機場的客運大樓，讓乘客可獲得更佳的登機體驗，最快可在10分鐘內登機，並設計一個類似Uber的程式讓乘客預訂機位。

據稱這款機型相較傳統機型可節省50%成本，愛丁堡納皮爾大學會蒐集公眾意見以評估需求。不過2018年一項調查發現，63%人表示「不太可能乘搭無人機」，52%人表示「拒絕乘搭只有一名機師的飛機」。

英國《泰晤士報》

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