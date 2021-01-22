英國首相約翰遜說，英國新型變種武肺病毒除了更易傳播，亦有證據顯示它更為致命，但他強調，英國目前使用的兩隻疫苗，均可有效對付變種病毒。

約翰遜在記者會上說：「我們今天剛獲悉有證據顯示在倫敦和英格蘭東南首先發現的變種病毒，除了傳播得更快，也可能與較高死亡率有關。」消息無疑對英國疫情造成進一步打擊。在周五，英國再錄得40,261宗新增確診，1,401人病歿。

研究結果是英國政府「新型與新興呼吸道病毒威脅顧問小組」（NERVTAG）研究發現，但所有證據仍在早期階段。英國政府首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）說，以60多歲男性病人來說，若感染原病毒，每1000人平均有10人會不幸病故，但若感染變種病毒，死亡率或會增加至13、14人。

英國變種病毒去年9月先在肯特郡發現，自此成為英格蘭和北愛爾蘭的主要感染源，並散播至其他超過50個國家。瓦蘭斯說，臨床證據顯示，疫苗對舊病毒和英國變種病毒都有效力，「這是好消息」。不過他也說，南非和巴西變種病毒對疫苗的反應仍令人關切。

約翰遜說，在疫情如此嚴峻下，政府不會考慮放寬防疫限制，直至有信心疫苗接種計劃有效，有關措施才會放寬。

路透社/英國廣播公司/中央社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！