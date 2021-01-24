美國德州一名35歲保安公司技術人員，因多次入侵200名客人住所的鏡頭、偷窺女性裸體及情侶親熱近萬次，被控電腦欺詐罪。他周四認罪，面臨5年監禁。

保安公司「ADT」技術人員阿維萊斯（Telesforo Aviles）承認在4年多以來多次入侵200名客人住所的鏡頭偷窺，當局指阿維萊斯透過在客人的「ADT Pulse」賬戶加上其私人電郵，以「取得他們住所的實時片段」，他向客人解釋要短暫加電郵去「測試」系統，某些時候更在客人不知情下加入電郵。

德州北區署理司法部長辦公室發聲明指，阿維萊斯記下哪些住所有漂亮的女性，再多次登入這些客人的賬戶偷窺片段，他觀看了多段女性裸體及情侶親熱片段。阿維萊斯去年4月被「ADT」解僱，報道指去年5月有客戶就阿維萊斯的行為控告「ADT」。

受害者埃米（Amy Johnson）表示：「當你意識到有人入侵及長時間看着我們，是多麼的可怕，很多時都在我們的客廳。」丈夫約翰遜（Richard Johnson）則指：「你會開始想，為甚麼這個人觀看我們客廳超過300次？他看見了甚麼？是要看孩子或是埃米？」

阿維萊斯周四承認電腦欺詐罪，面臨在聯邦監獄長達5年的監禁。德州北區署理司法部長沙阿（Prerak Shah）說：「被告獲得客戶信賴去保護其住所，卻入侵他們最私隱的一刻，我們樂見他要就令人厭惡的行為負責。」

英國《每日郵報》

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