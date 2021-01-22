在全國限聚令下，英國人只准在新人病危等特殊情況下舉行婚禮，出席人數也限6人內。但有婚禮主辦人竟利用倫敦一間學校作掩飾，在校內舉行大型婚禮，多達150人出席。警方到場調查時，賓客爭相逃去，警方只找到婚禮主辦人和5名賓客，他們都面臨罰款。

事發的公立學校Yesodey Hatorah女子高中，位於倫敦北部，屬猶太教正統派學校，校長去年因感染武漢肺炎病逝。倫敦警方周四晚發現有大批人魚貫進入該校，而學校的玻璃窗均被遮蔽，頓感懷疑，經查問後確定有人在內舉行婚禮。警方初時表示婚禮有400人參加，後來修正為150人。在事發後，大部份人已逃去，警方表示主辦人會被罰款1萬鎊(10.6萬港元)，而5名未及逃去的賓客，將各被罰款200鎊(2100港元)。

校方發表聲明，表示只是把學校禮堂租予外間機構，對婚禮毫不知情，並對事件予以最強烈譴責。

英國猶太教領袖米韋斯(Ephraim Mirvis)亦譴責這宗違反限聚令事件，他在Twitter發文指出，在國民作出重大犧牲的時候，此等行為等於放棄保護生命的責任，猶太社區絕大多數人對此等違法行為極感厭惡。

美聯社

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