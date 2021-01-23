美國眾議院早前通過對時任總統特朗普的彈劾案，雖然特朗普日前已經卸任，但參議院仍預定2月第二星期展開彈劾聆訊，決定對特朗普的指控是否成立。由於彈劾案需獲2/3參議員贊成才可成立，故共和黨參議員倒戈與否成為關鍵。隨着越來越多共和黨人表態不支持彈劾案，參議院通過彈劾的機會正在下降，甚至有多名共和黨參議員揚言，特朗普被參議院定罪的機會是零。

眾議院早前以特朗普「煽動叛亂」為由彈劾他，但隨着衝擊國會引發的爭議逐漸過去，加上特朗普亦已卸任，共和黨人開始把目光放到將來，不希望再為衝擊國會事件糾纏下去。

民主黨目前在參議院擁有50個議席，意味需有17名共和黨人倒戈，才能彈劾特朗普。然而，要彈劾一名經已卸任的總統，被多名共和黨人質疑不合憲法，且眾院早前的彈劾程序也有操之過急之嫌，甚至有共和黨領導層形容彈劾案只是報復特朗普。且共和黨亦注意到，此前眾議院表決彈劾案時，10名共和黨眾議員倒戈惹來不少迴響，認為彈劾案始終離不開黨派政治，因此不願倒戈。

質疑屬政治獵巫 憂立不良先例

德州共和黨參議員科寧（John Cornyn）表示，不會支持任何形式的政治獵巫，強調彈劾必須經過公平和合理過程，假如以快速審訊方式進行，將建立不良先例。科寧表示，雖然未知投票形勢，但認為彈劾案不可能獲得2/3參議員贊成。印第安納州共和黨參議員布勞恩（Mike Braun）亦稱，估計只有數名共和黨人會倒戈贊成彈劾特朗普，並認為很多共和黨議員對彈劾案的本質感困惑，亦有與憲法相關的疑慮。過往多次批評特朗普的參院少數黨黨鞭圖恩（John Thune）亦指，彈劾案程序正當與否，將是十分重要。

參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）未明確表達對彈劾案的投票傾向，僅稱會先聆聽各方論據，但多名共和黨參議員已表態反對彈劾。密西西比州共和黨參議員威克（Roger Wicker）更揚言，現時彈劾案在參議院通過的機會已是零。向來支持特朗普的南卡羅來納州參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）更指，一旦共和黨人通過彈劾案，將是主動破壞共和黨，亦會繼續撕裂國家。多名共和黨消息人士指，若麥康奈爾堅持倒戈，可能賠上他在共和黨的高層位置，預計他最終仍會對彈劾案投反對票。

羅姆尼等4人最可能倒戈撐彈劾

共和黨高層形容，除非再有證據顯示特朗普在國會示威參與其中，否則得到17名共和黨參議員倒戈的機會甚低。外界估計，最有可能倒戈的共和黨參議員，將包括長期與特朗普不和的猶他州參議員羅姆尼（Mitt Romney），還有過往曾在醫保等議題倒戈的緬因州參議員科林斯（Susan Collins）、阿拉斯加州參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski），以及賓夕凡尼亞州參議員圖米（Patrick Toomey）等。

民主黨人則堅持彈劾案合法合憲，參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）稱，任何官員也不能在犯下嚴重罪行後，透過離職逃避責任，強調要阻止他們未來再次擔任公職。

美國有線新聞網絡

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