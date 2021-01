美國前總統特朗普周三卸任離開白宮後,周五首次在佛羅里達州海湖莊園回應記者提問。特朗普表示:「我們將會做些事,但不是現在。(We’ll do something, but not just yet)」霍士新聞指,這反映特朗普對未來有一些計劃,但未準備好開始行動,形容特朗普的未來規劃仍是個謎。

連日打高球歎牛扒

特朗普周五晚上準備在海湖莊園享用晚餐時,被《華盛頓觀察家報》記者截住及詢問未來大計。雖然特朗普的助手要求記者離開,但特朗普還是作出簡短回應:「我們將會做些事,但不是現在。」他接著便進入餐廳。

這是特朗普卸任後首次與記者對話,他周三與家人及少量助手抵達海湖莊園後,一直沒有跟記者活動,只在周四及周五連續兩天被拍到打高爾夫球,穿上他喜歡的白色高爾夫球Polo恤和紅色棒球帽。特朗普用餐時如常坐在他以往的背窗位置,記者從餐廳外窺看所見,特朗普跟友人喝過蟹肉濃湯、並吃側腹牛扒(Flank Steak),而現場侍應都佩戴塑膠面罩及手套。

助手:他要休息一個月

特朗普的助手形容,特朗普需要休息,「我想他要打上一個月高爾夫球」,但相信其後會展開新計劃,「他是要經常忙着的人」。特朗普此前曾暗示有意在2024年大選捲土重來,早前亦有傳聞指,特朗普正籌備成立名為「愛國者黨」的新政黨。不過,國會參議院將對特朗普的彈劾案展開聆訊,假如參院裁定特朗普罪成,並在此後再通過褫奪特朗普公職權的議案,他便無法參選2024年總統大選。

海湖莊園高球會所會員、佛羅里達州前州議員多米諾(Carl Domino)表示,特朗普在任期的最後階段過得很艱難,認為美國社會未來數個月,會對他挑戰大選結果、國會示威,以及社交平台封殺特朗普有更多審視。多米諾又稱,難以推測特朗普下一步的行動,形容「他是很難估計的人」。

