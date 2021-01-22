（北美通訊）美國國會本月初遭示威者衝擊後，美國全國公共廣播電台（NPR）分析指，被起訴的人內，近五分之一人曾有軍事背景。而全美所有成年人口中，只有7%是退伍軍人。專家認為，此與軍方沒有壓制內部的極端主義思想有關。

NPR指，截至目前為止，共有140多人因為衝擊而被起訴，當中至少有27人，曾經或正在美軍服役，佔總人數近20%。

布洛克（Larry Rendall Brock Jr.）是其中一位涉參與國會暴亂的空軍老兵，當日他被拍到進入國會大廈時，頭戴軍事防彈頭盔，和身穿有軍事標記的防彈衣。聯邦法院文件指，布洛克曾在Facebook上發文稱，他正在為「第二次內戰」做準備。在總統拜登在大選獲勝後的幾星期內，布洛克表示「我認為在不顧《憲法》的情況下，一群奪取政權的美國人，與中國共產黨的侵略沒有分別。」

29歲的弗雷克（Jacob Fracker）是另一位被起訴人士，他曾經是海軍陸戰隊（Marine Corps）步兵，兩次被派往阿富汗。據了解，他目前在維珍尼亞州國民警衛隊（Virginia National Guard）服役，當日他與47歲的同事羅伯遜（Thomas Robertson）同行，羅伯遜也是陸軍老兵和遭起訴。

聯邦檢察官稱，右翼極端組織「守誓者」（Oath Keepers）多名成員，參與了佔領國會行動。該組織一直以招募現役軍人和退伍軍人為目標，原因是他們多數有專業技能。其餘被控佔領國會的人，包括海軍退伍軍人卡德威爾（Thomas Edward Caldwell），他被指是「守誓者」領袖，以及和海軍陸戰隊退伍軍人克羅爾（Donovan Ray Crowl）。他們被控阻礙選舉人團投票及其他罪名。

美國《軍事時報》（Military Times）和雪城大學退伍軍人和軍人家屬研究所（Syracuse University Institute for Veterans and Military Families）在2019年調查指，約三之一現役美軍表示，在最近幾個月曾親眼目睹，隊伍中有白人民族主義或種族主義情況。發言人表示，他們看到有人在汽車畫上納粹標誌、與隸屬「白人至上」主義組織的紋身，奉行「白人至上主義」的三K黨（Ku Klux Klan）貼紙，以及個人之間的納粹式敬禮。

另一名被起訴、30歲的庫薩內利（Timothy Louis Hale-Cusanelli）是海軍基地承包商，有權接觸機密信息。他同時是一名後備陸軍軍人，並公開承認自己是「白人至上」主義者和支持納粹主義

專家認為，軍方沒有採取足夠資源來壓制來自內部的極端主義思想。全球反對仇恨和極端主義組織發起人貝里奇（Heidi Beirich）在國會作證時表示，擁有極端主義思想退伍軍人和軍人，因為曾受專業訓練，更容易發起恐怖襲擊，而且更致命。

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