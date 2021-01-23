美國總統拜登周三就職後短短3天，已簽署近30項行政命令，從抗疫、經濟、環境等多方面推翻前總統特朗普的政策。拜登選擇以行政命令處理政綱，並被指向極左訴求妥協，雖贏得民主黨人掌聲，卻惹共和黨人不滿。部分共和黨國會議員直言，拜登的做法將使他建議中的1.9萬億美元（約14.7萬億港元）抗疫紓困計劃，難以獲得共和黨議員支持。

拜登周五再簽署多項行政命令，包括下令聯邦政府提供更多食物援助，並改善發放疫情現金援助的程序等，他強調不能讓國民捱餓，現時正值百年一遇的疫情，政府也要以緊急方式應對。參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表明支持拜登的行政命令，稱此舉可迅速廢除上屆政府最差的政策，並回應國家面對的種種危機。部分極左的民主黨進步派甚至要求拜登推行更進取的政策，例如廢除大學學債等。

魯比奧：口說中間派 實際如極左

白宮近日正積極游說共和黨議員支持新抗疫紓困方案，期望可拉攏部分共和黨人，以展現兩黨合作與團結。不過，拜登上任首3天已簽署多達29項行政命令，遠遠多於前總統奧巴馬同期的5項，以及特朗普同期的1項，惹來共和黨人反感。共和黨人亦不滿拜登推翻特朗普任內的移民政策，讓1,100萬名無證人士取得入籍機會。

參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）指出，拜登的政令滲入進步派訴求，與他此前聲稱要達致兩黨合作有矛盾，強調拜登應該「記得他在大選沒有虧欠極左派甚麼」。共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）亦稱，拜登上任後簽發的行政命令數量遠超奧巴馬和特朗普，形容他言論表面類似中間派，實際施政卻有如極左。

共和黨人早已不滿拜登提出的紓困方案成本過高，部分建議如調高最低工資至每小時15美元等，根本跟疫情沒有直接關係。共和黨參議員布倫特（Roy Blunt）形容方案只有部分可取，認為應集中於分發疫苗等具體措施。

白宮重申盼兩黨支持紓困方案

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）重申，拜登有意達成兩黨共識，強調不少議題屬兩黨共同關心，包括失業援助、復課、疫苗等，拜登目前的紓困方案是為尋求兩黨支持而制訂。

白宮官員強調，拜登提出全國團結，不代表他會放棄政策主張來取悅共和黨，重申近代的美國總統亦依靠行政指令達成政綱，例如特朗普對多個伊斯蘭國家的入境禁令也是以行政命令方式推行。白宮官員又辯稱，拜登的行政命令並非回應進步派訴求，大部分只是民主黨的長期目標，部分則是回應特朗普任內政策。

美國《華爾街日報》

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