（北美通訊）剛入主白宮的總統拜登，除了為美國帶來新的執政風格，其橢圓形辦公室（Oval Office）內的擺設亦有所更改。其中，拜登移除了辦公室內、英國二戰時期的首相丘吉爾（Winston Churchill）銅像，引來英國媒體關注。有聲音批評，此舉將影響兩國關係，「丘吉爾」更成為英國Twitter上的熱門話題。

英國《每日郵報》記者皮爾斯（Andrew Pierce）指，拜登除了移除丘吉爾銅像，還用上左翼工人運動領袖查維斯（Cesar Chavez）的銅像取而代之，做法使人感到憂慮。支持脫歐的右翼英國改革黨（Reform UK）領袖法拉奇（Nigel Farage）表示，如果事件屬實，反映美國「打在英國臉上的一巴掌」。

英國政府一名發言人回應查詢時表示，英美關係不會因此因影響。英國首相約翰遜（Boris Johnson），一直視丘吉爾為其偶像，早於2016年、他仍任倫敦市長期間，約翰遜曾撰文批評時任美國總統奧巴馬，沒有在辦公室內放置丘吉爾銅像，指「這一名「部份肯雅人」（Part-Kenyan）並不喜愛大英帝國。 」

這個丘吉爾銅像最早放置於英國駐美大使住宅內，在2001年7月起，由於橢圓形辦公室內的丘吉爾雕像因損毀，需要修補，這座銅像因此被借調至白宮，直至前總統布殊的兩次任期完結為止。在奧巴馬時期，白宮把雕像歸還英國大使，指辦公室內無足夠空間放置銅像。不過，聲稱是丘吉爾支持者的特朗普，一度再次把銅像放回辦公室內，隨後再由英國政府借調另一座丘吉爾銅像取代。

去年「黑人命可貴」運動期間，關於丘吉爾的政治遺產，成為英國國內爭論熱門話題之一。有示威者毀壞國會大廈西敏寺外的丘吉爾雕像，指他是種族主義者，應該將雕像移除。約翰遜譴責有關示威及毀壞，重申「雖然丘吉爾曾發表與目前社會價值不相符的言論，但他是一名英雄，理應得到我們的紀念。」

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