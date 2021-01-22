美國退役陸軍四星上將奧斯汀（Lloyd J.Austin）獲參議院以93-2票確認成為美國首位非裔國防部長。奧斯汀在提名聽證會上表示，美國對台支持堅若磐石，會確保美方恪守承諾，支持台灣得以自我防衛。

奧斯汀是西點軍校畢業生，從軍41年，打破軍中的種族障礙，扶搖直上。他在2016年退役，根據規定，軍人退伍7年內不可執掌國防部，參眾兩院周四同意給他豁免，他才可獲參院確認任命。兩名投票反對奧斯汀出任國防部長的參議員，分別是共和黨的邁克李（Mike Lee）和霍利（Josh Hawley）。

拜登希望奧斯汀可恢復國防部穩定，畢竟在特朗普任內，先後有2位正式獲參院確認和4位臨時出掌職位的國防部長。奧斯汀前往五角大廈履新前在Twitter推文說：「我們工作吧。」現年67歲的奧斯汀，體型龐大，聲如洪鐘，甚少公開露面。他父親是郵差，來自喬治亞州，他承諾會向國會和拜登坦率直言。

奧斯汀是拜登政府內第二位獲確認的內閣成員。在周三，曾任中央情報局（CIA）副局長的海恩斯（Avril Haines），獲確認出任國家情報總監，成為首名獲確認任命的內閣成員。拜登的國家安全團隊，相信未來數天也會獲得確認，包括國務卿人選布林肯(Antony Blinken)。

奧斯汀日前出席參議院軍事委員會的提名聽證會時指出，美方會竭盡所能，確保中國不會作出入侵台灣的決定，並指出多年來美國對台灣的支持堅若磐石，也獲得跨黨派支持，他上任後會確保美方恪守承諾，支持台灣自我防衛能力。

美聯社/中央社/《蘋果》資料室

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