【水深火熱】

美國總統拜登上任第二日，繼續猛簽行政命令，但聚焦武漢肺炎，包括要求公共交通工具乘客戴口罩、規定剛入境美國者須隔離等。拜登給美國人希望，指「援助正在途中」，但警告美國仍會「面對挫折」。

拜登前日簽署10道行政命令，包括引用《國防生產法》加速生產並交付武肺疫苗、測試用具及保護裝備；以聯邦命令要求火車、飛機、船、市際巴士等交通工具上，以及機場內人士戴口罩，國際旅客登上前往美國的航班前須提供武肺測試陰性結果，到埗後亦要即時隔離；成立「疫症大流行測試委員會」，擴大武肺測試規模；指示聯邦緊急事務管理署（FEMA）增設聯邦資助的社區疫苗接種中心，目標是100間以上，而且可在一個月內運作。

撐世衞分發疫苗機制

另外，拜登亦指示衞生及公共服務部和教育部，向學校、託兒所及高等學府發出安全重開及運作的指引；成立武肺健康平等工作組，確保少數族裔亦可均等的健康保障；指示FEMA增加州政府抗疫資源；擴大武肺數據蒐集及分析規模；並支持國際疫症大流行對策，包括支持世界衞生組織（WHO）為非富裕國家而設的COVAX疫苗分發機制。

拜登警告，美國現今的逾40萬武肺死者，有機會在下月增至50萬以上，因此政府須採取嚴格行動，「我們正處於全國緊急狀態，是時候正視它」，但他對國民派定心丸，「一直等待行動的各位，我想釐清這點——援助正在途中」，但他亦保守預期措施不會在一時三刻見效，「如今的亂局非一日之寒，要逆轉就需要數月」。

科學家可免受政治干預

他又希望挽回美國公眾在特朗普時代對政府失去的信心，承諾其政府一旦犯錯，會開誠布公，科學家「可在免受政治干預下工作」。前日重返白宮簡報室的美國抗疫靈魂人物、傳染病學家福西亦謂，完全透明是拜登防疫團隊接下來的做法，又不忘諷刺曾架空他的前上司特朗普，「在這裏（拜登政府），你可以提出異見、談所知的事……某程度上是暢快的」。

但拜登對記者的態度似乎也跟特朗普不遑多讓，被問及上任100日內讓美國已接種疫苗人數達到1億的目標是否不夠進取，因有民間專家指目標應定在兩、三倍以上，拜登不耐煩地回應「當初我宣佈（該目標）時，你們全部都說不可行，拜託，讓我歇歇吧」。福西就指若按拜登政府訂立的疫苗接種進度，美國人可在秋季回歸一定的正常生活。

前一日，拜登已下令聯邦建築物內人士戴口罩，以及叫停美國退出世衞程序。除了行政命令，他早前亦提出了1.9萬億美元（14.8萬億港元）經濟救援及防疫方案，他所屬的民主黨優勢較大的國會眾議院，據報打算下月首周表決方案。

美聯社/法新社