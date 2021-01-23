南韓娛樂事業陸續遷出首爾江南區，但江南區作為首爾規模最大的富人區，且名校、名店林立，當地物業仍然深受歡迎。儘管江南區樓價去年升幅跑輸首爾其他地區，但全年累計仍升13.6%，江南區亦平均價格亦高於首爾平均。適逢武漢肺炎疫情打擊各項商業活動，江南區的高樓價和高租金，均令大小商戶更添壓力。

近年首爾樓市熾熱，江南區雖然並非升幅最大的地區，但樓價仍然高企。南韓KB住宅市場動向數據顯示，去年12月首爾住宅價格最高的地區是瑞草區盤浦洞，江南區狎鷗亭洞排第二。整個江南區12月的住宅價格中位數為9.47億韓圜（約668萬港元），高於首爾平均值，全年平均交易價格上升13.6%，較首爾平均升幅20.3%低。過去數十年來，江南區樓市一直持續蓬勃，據韓亞金融研究所數據顯示，江南區樓價由1980至2020年間累升83.5倍，同期南韓國內生產總值（GDP）增長只有18.5倍。

KB集團去年12月對161名地產業界專家進行調查，發現39%受訪者認為首爾及周邊地區未來一年樓價可再升逾5%，原因是住宅供應仍然不足，而市場流動性充裕，但因政府持續出招平抑樓市，首爾以外部分地區樓價可能下跌。

商舖結業數量屬首爾最多

不過，江南區樓價高，令區內租金也高企，區內商店亦因此在武肺疫情期間面臨更大困難。去年首8個月，區內共有3,929間商店倒閉，是首爾25個地區之首。明知大學房地產系教授權大重表示，目前的銷售業績不足以支付租金，估計情況會持續一段時間，呼籲業主及政府設法減租，助商戶度過困難時期。因此也不難理解佔地廣的大型娛樂公司何以需要走出江南，畢竟演唱會和不少藝人公開活動都不得不在疫情下暫停或減少，嚴重打擊公司收入，急需想辦法節流。

《南韓先驅報》／南韓《中央日報》／南韓《朝鮮日報》

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