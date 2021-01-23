美國新政府周五首度談及北韓，指其核武和核擴散「嚴重」危及和平，華府將以新戰略確保國家及盟國安全。早前北韓領導人金正恩曾提及有關發展核武言論，不少美國國安專家也認為北韓相當具威脅，並對南韓總統文在寅錯誤解讀金正恩釋出對話意向感大惑不解。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）於周五記者會首次從新政府的立場談及北韓，她強調美國相當關注北韓核問題：「毫無疑問，我們總統的觀點是北韓核武和其他核擴散活動，對國際安全帶來嚴重威脅，我們仍然相當關注北韓問題。」

普薩基進一步指，新政府將研究處理北韓問題的新戰略，但當下會先重新審視現有選擇，例如與包括南韓在內的盟友合作的外交手段。她說：「我們將採取新戰略，確保美國人和我們盟友的安全......美國將會一如過往，聯同該地區盟友緊密合作。」

專家質疑文在寅言論

據《美國之音》報道，南韓總統文在寅早前提及北韓領導人金正恩有意無核化，但後者在早前勞動黨第八次代表大會炫耀高科技武器。專家紛紛認為文在寅錯判形勢，以為是釋放有意談判的善意訊號。

前亞太事務副助理國務卿里維爾（Evans Revere）直言：「我看了金正恩最近在第八次代表大會的發言，找不到任何可以解讀到『明確無核化意願』的訊號，反而從他的演講中理解到，他比以往任何時候都有更強烈擁有及強化核武的想法，以跟美國抗衡。」

美國大西洋理事會曼寧（Robert Manning）也表示：「跟現有情報相反，文在寅竟然指金正恩有無核化的意願，實在令人震驚，金正恩所指的是以核武保障北韓安全。」

韓聯社/南韓《朝鮮日報》

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