美國有線新聞網絡（CNN）報道，早前確診武漢肺的名嘴拉利金（Larry King）逝世，終年87歲。他創立的「Ora Media」在Twitter發表聲明證實，拉利金在洛杉磯的西奈山醫院（Cedars-Sinai Medical Center）去世，但未有透露死因。

美國Showbiz 411網站早前報道，拉利金確診武漢肺炎，在洛杉磯一間醫院留醫。報道指，拉利金的妻子和兩子不能到醫院探望他。美國《紐約郵報》稍後曾報道指，拉利金已離開重症病房。美國全國廣播公司引述他家人報道，拉利金在洛杉磯一間醫院留院超過10天後，已離開深切治療部。87歲拉利金的屬高危一族。他2017年接受娛樂節目《Extra》訪問時透露自己患上第一期肺癌，已經接受手術。拉里亦有心臟病、糖尿病，曾患前列腺癌和中風。

CNN訪問節目做足25年逾3萬場訪問

拉利金是家傳戶曉的金牌主持人，他在美國有線新聞網絡（CNN）的訪問節目《 Larry King Live 》做足25年，由重量級政治人物、頂級紅星到UFO謀陰論者都是他的座上客，職業生涯至少做過3萬場訪問，不少人選擇在他的節目上作出重大宣佈。他亦獲獎無數，在新聞界的地位無可代替。拉利金的人生歷盡高低起迭，結過八次婚，育有五名女子，曾戰勝心臟病與肺癌，但一子一女於2020年相隔數星期先後逝世，令他在晚年飽受喪親之痛。

拉利金1933年於紐約出生，原名Lawrence Harvey Zeiger，1957年改名Larry King之後開始在佛州邁阿密一間電台任唱片騎師，又在餐廳做現場訪問節目、為報章寫專欄，1978年開始做電台訪問節目《The Larry King Show》，五年間播放到118個城市，憑此節目1982年奪得美國廣播電視界權威獎項皮博迪獎(Peabody Awards)。

曾訪問年輕特朗普及達賴喇嘛

拉利金的事業黃金期當然要數1985年至2010年在CNN主持訪問節目《Larry King Live》，受訪來賓來自各行各界，除了重量級政治、經濟、體育及娛樂名人，還有受到爭議的UFO陰謀論者和靈媒，可謂包羅萬有。他可以邀請到不少突發新聞人物獻出第一次訪問，或在他的節目爆料，時有驚喜。拉利金的訪問風格直率親切，並不走尖銳刻薄路線，讓受訪者輕鬆回答問題。拉利金曾說，如果他要訪問一位作家，事前並不會閱讀他的作品，以免知道得比觀眾多。

2010年2月拉利金訪問達賴喇嘛，談到他與時任總統奧巴馬的會面、西藏問題、海地地震及國際兒童服務等，其中達賴強調他們不是尋求獨立，藏民也不想獨立，只是希望在文化、宗教和教育方面完全自治，好好地傳承藏傳文化。這次訪問當時未有被禁播可以在中國播出，多名記者都證實北京部份地方如使館區及高級酒店可以收看得到。

拉利金也多次與特朗普交手，早於1987年曾訪問當時41歲的特朗普，他的論調和主張和今時今日十分雷同，談到「很多人已厭倦看着其他人剝削美國，這是一個偉大國家，他們取笑我們，在我們背後取笑我們，因為我們自己的愚蠢。」、「我相信擁有自由貿易十分重要，但我們現在沒有自由貿易。」

特朗普曾在其節目披露選總統意願

1999年特朗普在拉利金的節目上透露有意成立「總統探索委員會」研究是否競逐總統選舉，並大讚自己對紐約貢獻良多，「我是紐約最大發展商……我在這兒興建了多座90層高的大樓，我們做了很多、做得很棒。這個城市是最炙手的城市，我是現今世界最炙手城市裏最吃香的發展商。」他當時想獲得改革黨(Reform Party)的總統提名，但由於支持度只得個位數而放棄。

拉利金退而不休，離開CNN之後做過「棟篤笑」，也不時客串做特備節目主持，2013年他為俄資新聞頻道RT主持《Larry King Now》節目。

縱橫新聞廣播界數十載，拉利金的電台及電視節目獲得兩次皮博迪獎，1999年奪得艾美獎新聞和紀錄片優秀訪問，和10次有線頻道傑出獎(Cable ACE Awards)，獲得「最佳訪問主持人」和「最佳清談節目系列」等獎項。

情路坎坷有八次婚姻 最後一段也離異收場

事業輝煌無人能及，不過拉利金的人生卻遇到不少挫折，他歷經八次婚姻，共七位妻子，60年代曾兩度迎娶阿金斯(Alene Akins)可惜婚姻分別只維持兩年和五年仍然失敗告終。最短一段婚姻維持不到一年，而第八段婚姻維持22年，可惜也在2019年離異。拉利金育有五名子女，但一子一女先後在2020年7月和8月逝世，女兒查亞(Chaia)死於肺癌，終年51歲。

晚年長期面對健康問題

拉利金也長期面對健康問題，1987年曾心臟病發，要進行心臟搭橋手術救命，康復後寫了兩本書講述患病細節，他自此每年都會照胸部X光觀察心臟，因而2017年發現患早期肺癌，立即動手術切除。2019年3月拉利金中風，昏迷數星期，他其後承認中風後曾企圖自殺，「我以為我會咬緊牙關面對，我不想這樣子活下去。」

美國有線新聞網絡/維基百科/自由亞洲電台

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