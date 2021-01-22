首爾娛樂事業重心近年有轉移趨勢，東部的城東區和西部的麻浦區均是熱點。其中城東區的聖水洞在近10年逐漸興起，不但是SM娛樂、Cube娛樂、Eden娛樂等大型娛樂公司的新總部所在，金秀賢、G-DRAGON等巨星也居在聖水洞，而區內不少舊建築亦改建成新式咖啡室、工作室、商店等，令聖水洞如今已經成為首爾文化及演藝事業新貴，被形容是「首爾的布魯克林」。

舊工廠區轉型 米廠變Chanel發佈會場

聖水洞早年規劃時屬工業區，起初較多電鍍及假髮廠，後來轉為印刷及鞋業為主。1997年亞洲金融風暴嚴重衝擊南韓，不少工廠進一步遷至仁川等鄰近地區，使聖水洞工業在踏入21世紀後大幅衰落。但同時造就了小店湧入，帶動聖水洞逐漸轉型。

首爾市政府亦積極推廣聖水洞的特色，包括把聖水地鐵站出口旁的街道包裝為手工鞋街，匯集知名鞋匠，帶動整個產業及社區活化。聖水洞多間舊工廠亦獲活化，例如當地昔日一間米廠「大林倉庫」如今改建後，變成充滿文青氣息的咖啡店，甚至連Chanel及Burberry也曾選在該處舉行時裝發佈會。

SM娛樂老闆李秀滿、權相佑均是街坊

現時聖水洞雲集新派餐廳和咖啡店，加上鄰近首爾森林和漢江，環境優美，近年不時有豪宅在聖水洞落成，亦吸引多名韓星居住，據報金秀賢、權相佑、元斌、G-DRAGON等，甚至是SM娛樂老闆李秀滿，均是聖水洞街坊。

一些大型娛樂公司近年亦搬至聖水洞，當地距離昔日娛樂事業中心江南區不太遠，方便商業活動。區內也有大量年輕人流連，讓娛樂公司得以緊貼潮流，例如Cube娛樂在2016年把總部由江南區狎鷗亭搬至聖水洞，並在總部開設新café「20SPACE」。

《南韓時報》/《南韓先驅報》

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