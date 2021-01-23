俄羅斯反對派周六號召全國大示威，聲援被拘禁的反對派領袖納瓦爾尼，多個城市都有民眾冒着嚴寒上街響應。當局指集會違法，拘捕了至少1,614人。納瓦爾尼的妻子尤利婭（Yulia Navalnaya）亦出席莫斯科的示威，稍後更在Instagram發帖文，聲稱自己在現場被拘捕，發文時身在警車內。

納瓦爾尼妻警車發文稱被捕

首都莫斯科的集會在普希金廣場舉行，當局雖在廣場四周擺放障礙物，又安排工人重鋪磚瓦，但仍有最少1萬人到場。有警員以廣播警告示威違法，命令他們保持防疫社交距離，防暴警察則大肆捉拿參與者，將他們押上警方安排的巴士，被捕者包括納瓦爾尼的妻子尤利婭。另外，聖彼得堡和葉卡捷林堡等大小城市也有數以千計民眾上街，監察組織指全國至少有1,614人在示威中被捕。

時區較前的遠東和西伯利亞地區集會率先舉行。從網上流傳的影片可見，海參崴有防暴警察在街上追趕一群示威者；去年示威連連的哈巴羅夫斯克民眾高呼「可恥」和「土匪」等口號；雅庫茨克則有人在-52°C氣溫下，被警察抓着手腳抬上一輛貨車。

反對派原本計劃在全國70個城市發起示威，即使當局在示威前宣佈相關活動屬違法，拘捕了至少三名被指組織非法集會的旗手，試圖嚇民眾，國內電話和互聯網又一度中斷，但各地仍有大量示威者出現。

44歲的納瓦爾尼去年8月在俄羅斯一架內陸航機上疑因神經毒劑「諾維喬克」中毒昏迷，被送往德國柏林醫治，周日返國隨即被捕。他周五在監獄中感謝支持者，強調自己沒有自殺計劃。

路透社/法新社/美聯社

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