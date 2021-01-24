美國《紐約時報》及民主黨參議員懷登（Ron Wyden）最近取得一份備忘錄，指美國國防部旗下的國防情報局（Defense Intelligence Agency）承認透過數據中介公司，購買國內民眾智能手機取得的定位資料。

過去兩年半5次查閱美國手機定位數據

國防情報局的主要工作是偵測海外美軍面對的威脅，據備忘錄所指，國防情報局在過去兩年半，就着5個獨立調查尋找含有國內手機活動資訊的商業數據庫。國防情報局在備忘錄中承認從私人數據中介公司購買數據，而購得的數據未經審視是來自美國還是海外用戶，「在過去兩年半，基於授權目的，已5次授權查詢美國手機定位數據的權限」。

數據中介是收集及出賣民眾個人資訊的私人企業，這些公司會向智能手機應用程式開發商及網站買入資訊，整合資料後再賣給客戶，包括賣給政府。

備忘錄續指，國防情報局是經過「特定批准流程後才可查詢美國的定位數據庫」，但稱國防情報局不受2018年美國最高法院就卡彭特案判決的限制，即要求執法部門先需要取得搜查令，才可搜查人們的定位資訊。

美國最高法院2018年以5比4裁定，在大部份情況下，執法部門要先取得搜查令，才可以沒收及搜查民眾的手機紀錄，包括查閱他們曾經到過的地方。

懷登本周較早時間在參議院發言指出，他會提案修補容許政府取得美國民眾定位資料的法律漏洞。

英國《每日郵報》／《蘋果》資料室

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