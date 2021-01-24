狗是人類的好朋友，土耳其東北部一名近七旬男子本月中因病入院，養了9年的愛犬「Boncuk」追隨救護車到醫院，每天在門口等候主人。即使老翁家人把牠接回家後，「Boncuk」卻再度跑到醫院，等了足足6天直到主人出院。

68歲的森圖克（Cemal Senturk）因為腦部血管栓塞，本月14日由救護車送到住所附近的特拉布宗（Trabzon）醫院時，「Boncuk」一路追隨救護車，每天在醫院的自動門外耐心守候主人。

醫院國際患者中心總監埃爾詹（Murat Ercan）表示，職員告訴森圖克家人「逃犬」一事，家人把「Boncuk」接回家後，牠又再次從家中逃出回到醫院，全家都不知道「Boncuk」是如何逃脫。

每早9時準時到醫院門外

醫院保安稱「Boncuk」每天早上9時左右就準時來到醫院門口，一直等到黃昏，「牠不會進去，當醫院大門打開，牠會探頭張望」。

為了安慰「Boncuk」，森圖克在住院期間亦隔窗與「Boncuk」溝通，但「Boncuk」拒絕離開。埃爾詹表示﹕「森圖克養了『Boncuk』9年，他說留院時也很想念牠。」

「Boncuk」的忠心贏得醫院職員的寵愛和照顧。在守候主人期間，有醫護人員餵飼和照料牠。森圖克住院6天後，上周三坐輪椅出院，終與「Boncuk」重聚。

美聯社／美國有線新聞網絡

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