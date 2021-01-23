美國老牌名嘴不敵武漢肺炎與世長辭，全國廣播公司（NBC）引述消息人士，說一般認為拉利金從一名確診的上門醫護人員身上感染病毒。報道指拉利金的一位兒子亦中招。

拉利金上月底進入洛杉磯西達斯西奈醫學中心（Cedars Sinai Medical Center），大除夕被送入深切治療部（ICU），幾天後離開ICU，但一直留院。

拉利金長期有健康問題，1987年曾心臟病發，要進行心臟搭橋手術保命，康復後寫了兩本書講述患病細節，並說自此每年都會照胸部X光觀察心臟，2017年檢查時發現患上早期肺癌，立即動手術切除。

拉利金前年11月向洛杉磯KTLA電視台透露，該年3月曾經中風，昏迷數周，坦言「我想我將要咬緊牙關，我不想這樣活下去。」不過，他實際鬥志還強，翌月接受俗稱「通波仔」的冠狀動脈血管成形手術（Coronary angioplasty）後，康復並繼續工作。

拉利金除了健康受打擊，去年7、8月間數周內兩度「白頭人送黑頭人」：65歲兒子安迪（Andy King）7月下旬心臟病發作不治，52歲女兒夏雅（Chaia King）在確診肺癌不久於8月離世。拉利金因為曾經中風而行動不便，無法出席子女的葬禮。

美國全國廣播公司／《今日美國報》

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