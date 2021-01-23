英國首相約翰遜成為美國總統拜登上任後第三位通電話的外國政治領袖。約翰遜表明他熱衷於與美國達成新貿易協議。

根據唐寧街周六發表的聲明，約翰遜與拜登討論廣泛議題，由應對疫情至美國將重新加入應對抗氣候變化的《巴黎協定》及世界衞生組織等都有觸及。

縱然帶領英國奪歐、奪回貿易政策主導權的約翰遜向拜登強調美英達成易協議的好處，但拜登似乎不急。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）和準財長耶倫（Janet Yellen）近日先後說過，拜登不急於達成任何新自由貿易協議，會先着眼於投資美國工人及基建。

墨西哥總統：拜登承諾撥$312億助中美洲發展

拜登上任後，首名致電的外國領袖是加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau），前天亦致電墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）。洛佩斯周六表示，拜登向他表示，美國會撥40億美元（312億港元）協助中美洲國家洪都拉斯、薩爾瓦多、瓜地馬拉發展，杜絕中美洲難民問題。

拜登就職後不夠一周，已簽署數十道行政命令，包括推翻前總統特朗普的多項強硬移民政策，包括終止備受爭議的《移民保護議定》（MPP）。由於拜登未上任先張揚會結束MPP，本月中開始已有7,000至8,000名洪都拉斯人越境進入危地馬拉，打算經墨西哥進入美國。大批滯留的尋求庇護者上周四擁到墨西哥邊境的美國入境站提交庇護申請，希望可以盡快入境美國。

美聯社

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