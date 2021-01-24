西班牙參謀長插隊接種疫苗挨轟請辭

西班牙優先為醫護及護老院院疫接土種武漢肺炎疫苗，但不在優先名單上的63歲參謀長畢亞羅亞（Miguel Angel Villarroya）卻插隊接種疫苗，引起輿論砲轟。國防部周六表示，畢亞羅亞已引咎辭職。

國防部周六發聲明表示：「為了維護軍隊形象，畢亞羅亞將軍今天已向國防部長請辭。」國防部的聲明未有表明畢亞羅亞已注射疫苗，僅指他「從來無意利用不合理特權，令軍隊形象受破壞及令個人榮譽受質疑」。

消息人士指，國防部長羅布爾斯（Margarita Robles）已接受畢亞羅亞的辭呈。

澳男森林失蹤18天後尋回

澳洲一名男子月初在昆士蘭的森林失蹤後，終於在周日被尋回，他在失蹤多日以來，靠飲用水壩的水和吃蘑菇維生。

韋伯（Robert Weber）本月6日離開基爾基文（Kilkivan）的一間酒店後一直失蹤，最後於周日早上在水壩附近被發現。警方指韋伯駕車被困在一條陌生的道路，之後他與狗狗留在車裏3天，直至所有水耗盡，「他步行離開並迷路，於是留在水壩，睡在地上，飲用水壩的水和吃蘑菇。

韋伯被送院治理，情況良好，但他的狗狗仍未尋回。

日男教師扮女裝闖「女湯」被捕

日本廣島縣一名36歲男高中教師，周日凌晨男扮女裝闖入福山市內一處入浴設施的「女湯」，他刻意戴上假髮及化妝，但有其他入浴客發現他行迹可疑，於是通知職員，最後他被職員制服，再被警方當場拘捕。

廣島縣福山東警署表示，該名在縣立高中任教的36歲男教師，涉犯擅闖建築物罪被捕，他向警方承認犯事。

李顯龍：民眾要有心理準備過不一樣新年

農曆新年將至，但全球多地的武漢肺炎疫情仍未結束，新加坡總理李顯龍在 Facebook 發帖提醒國民在新年期間注意防疫，包括吃新年傳統菜「撈起」時，應戴着口罩「撈起」魚生，而且不應一邊「撈」一邊大聲說祝賀說話，「大家改為在心裏說便可」。他又指︰「收緊的措施無疑會令渴望慶祝新年的我們失望，但我們必須有心理準備，今年以不一樣的方式慶祝新年。」

新加坡去年1月23日出現首宗武漢肺炎確診個案，至今已抗疫一年，李顯龍昨天的帖文指出，近期再有社區病例，顯示這場抗疫戰仍未結束，政府在上周五宣佈收緊條例，規定周二起，所有住宅單位每天最多只能招待八名訪客，政府也呼籲國民過年期間盡可能每天最多只拜訪兩戶人家，以及盡量只探訪家人。

帖文又提到政府正推動疫苗接種計劃，長者在未來一周起可以開始接種，「讓我們遵守所有措施，繼續保護自己和至親」。

中央社／法新社／新加坡《聯合早報》

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