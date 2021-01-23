荷蘭警方周六表示，已經應澳洲聯邦警察要求，拘捕亞洲販毒集團的華裔首腦謝志樂（Tse Chi Lop）。

荷蘭警方發言人阿林（Thomas Aling）表示，中國出生的加拿大公民謝志樂，周五在阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol Airport）被拘留，預料提堂後將被引渡。

阿林表示，澳洲警方調查發現謝的販毒組織控制700億美元（5,460億港元）的亞太毒品交易。阿林說，謝志樂早已在頭號通緝版名單，警方是根據情報扣留他。

謝志樂的集團名為「The Company」，執法人員又稱之為「三哥」集團。「三哥」是謝志樂的綽號。澳洲、中國、緬甸、美國、日本、台灣等多國前年進行歷年最大規模的亞洲跨國掃毒行動，鎖定謝志樂為「三哥」集團的高級領袖，而集團則直接或關接參與2015年1月以來至少13宗販毒案。

根據四國的打擊毒品人員及文件資料，謝志樂曾住在加拿大多倫多，近年遊走於澳門、香港、台灣。聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）東南亞及太平洋代表道格拉斯（Jeremy Douglas）2019年告訴路透社，謝志樂可與綽號「矮仔」（El Chapo）的墨西哥著名大毒梟古斯曼（Joaquin “El Chapo” Guzman）以至哥倫比亞埃毒梟斯科瓦爾（Pablo Escobar）相提並論。

路透社

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