眾所周知刺激腦部可以減少患上認知障礙的風險，例如學習新語言、新技能、完成砌圖或數獨等等，但其實照顧好身體其他部位，尤其是心臟，原來也可大幅減低風險。英國牛津大學及倫敦大學學院（University College London）研究發現，中年時保持心臟健康，有助減低日後患上認知障礙症的機會，所以40或50多歲的人士應特別注意心臟健康，多運動、健康飲食、戒煙，保持良好生活習慣。

牛津大學及倫敦大學學院負責的研究，由1985年起追蹤超過1萬名英國人，即取得36年的數據作分析。學者從1萬名研究對象中，抽出542名成年人，分別在他們64及68歲時量度其主動脈硬度，然後要求他們在69歲時接受認知測試及腦部磁力共振（MRI）掃描，以量度腦部不同部份的體積、連接及供血情況。

眾多測試的結果顯示，中老年人士主動脈硬化速度越快，腦部健康越差，是同類研究中首次有此發現。科學家認為，越早改善及維持血管健康對年老時期維持認知能力有好處，有機會延遲甚至避免認知障礙症。報告已刊登在《公共科學圖書館醫學期刊》（PLOS Medicine）。

研究人員指出，中年人改變生活習慣很重要，倫敦大學學院心血管學研究所（UCL Institute of Cardiovascular Science）的副研究員奇薩（Scott Chiesa）表示︰「當你還年輕，你便應開始去想長遠的後果，而不是等到年老，才希望有人能醫治你 …… 關於血管硬化，提早避免很重要，當主動脈由有彈性（這是理想狀態），變成僵硬後，就很難將它變回有彈性，現時只有很少甚至沒有一種藥物能完全易轉此變化，所以應該嘗試阻止其發生。」

主動脈是人體最大的動脈，位於左心室，會隨着年紀而硬化。本身患有心臟病、高血壓、糖尿病或其他血管疾病的人士，主動脈可能會硬化得更快，另外，長期不良生活習慣，例如抽煙和飲食不健康，亦會加快主動脈硬化。

以下是10個可改善心臟健康的方法︰

1. 戒煙

如果你有吸煙習慣，應該戒煙。過程或許不容易，但相關的支援很多，而這是有效改善心臟健康的方法。

2. 運動

常郁動可以減低患心臟病的風險，每星期應該做150分鐘中等強度的帶氧運動，例如一星期花5天，每天做至少半小時運動。即使在家工作，也可抓緊空檔做簡單的運動，如在清晨開工前散步，或者趁午餐時間踏單車也可。

3. 管理體重

過重會增加心血管疾病風險，大家應該注意健康、均衡飲食，減少吃高糖高脂食物，盡量多吃蔬果，以及定期運動，並參考體重指標BMI計算自己是否過重。

4. 攝取更多纖維

英國國民保健服務（NHS）建議每天進食至少30克纖維，足夠的纖維能降低患心血管病風險。全麥麵包、燕麥、生果和蔬菜都是能提供纖維的食物。

5. 減少攝取飽和脂肪

進食過多含有飽和脂肪的食物會提升血液裏的膽固醇水平，從而增加心臟問題風險，大家應選擇以瘦肉、含不飽和脂肪的魚類及堅果來代替。

6. 吃5份蔬果

蔬果能提供纖維、維他命和礦物質，大家可以將生果切碎配穀類早餐，或在意粉醬加入蔬菜等，輕鬆達到每日吃最少5份蔬果的目標。

7. 減少鹽份攝取

維持心臟健康及正常血壓的其中一個方法是減少鹽份攝取，大家下廚時試減少落鹽，慢慢習慣食物的味道後，便可完全不落鹽，成年人一日不應攝取多過6克，即一茶匙的鹽。

8. 多吃魚

一星期應該吃至少兩份魚肉，包括一份含豐富脂肪的魚，如沙丁魚、三文魚，這類魚肉含有奧米加-3脂肪酸，有助預防心臟病。但孕婦和正在餵哺的婦女就不應一周吃多過兩份含豐富脂肪的魚肉。

9. 少飲酒

啤酒、餐酒都有卡路里，過量飲酒會致肥，亦因此會影響心臟健康。

10. 注意食物標籤

大家在超巿選購食物時，應先仔細閱讀包裝上的標籤，了解當中脂肪、鹽、糖的份量再下決定，這是其中一個最簡單的保持健康的方法。

英國《泰晤士報》

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