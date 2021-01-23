英國因應疫情嚴峻實施封城，民眾生活受影響，皇室成員也不例外。劍橋公爵夫人凱蒂（Kate Middleton）周四與醫護人員進行視像對話時，見她頭髮變得甚長，網民大讚她沒違反封城令外出剪髮。而今年4月是凱蒂與威廉結婚10周年，有皇室專家指與凱蒂關係融洽的英女皇正為凱蒂準備驚喜。

凱蒂周四與多名國民保健服務（NHS）的醫院護士視像對話，為前線醫護打氣並致謝。39歲的她身穿西裝外套及襯衣，飾物簡約，並將左邊長髮披在胸前。

受封城令影響，凱蒂一家要留在桑德靈厄姆莊園的安梅爾大宅（Anmer Hall）。明星髮型師約翰遜（James Johnson）讚賞她樹立榜樣，「就像目前很多人一樣，我認為封城令導致許多人因無法剪髮被迫嘗試新髮型，更長的頭髮確實更適合她 （凱蒂）。」

凱蒂與威廉在2011年4月29日結婚，今年將迎來10周年紀念。有皇室專家指英女皇和凱蒂有「極好的關係」，正為她準備一個驚喜。在2019年凱蒂和威廉結婚滿8周年時，女皇向她授予維多利亞勳章（Dame Grand Cross of the Royal Victorian Order／RVO）。

皇室新聞記者拉科姆（Duncan Larcombe）向英國周刊《OK!》表示，英女皇「很可能會計劃一個特別的秘密，紀念凱蒂加入皇室10年的生活」。他又指儘管疫情持續，英女皇和凱蒂仍然關係親密，因凱蒂有專線與女皇通電話，談談她和威廉及3個孩子的近況。拉科姆相信是凱蒂教會女皇如何使用視像通話，讓女皇可以看看3位曾孫一面。

英國《每日郵報》

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