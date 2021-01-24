美國國家過敏和傳染病研究所所長、兼新任總統拜登的首席醫學顧問福西（Anthony Fauci）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目訪問，談到在特朗普政府時期面對的困難。他認為不應將戴口罩一事政治化，又指家人因他的工作受滋擾。

福西提到特朗普政府向公眾發佈的公共衞生資訊不一致，認為在疫情下如果領導更一致，可拯救更多生命。他說：「我認為如果我們自高層來的公共衞生訊息，下達給前線人員是一致的，那麼情況可能會有所不同。實際上我很確定情況會不同。」

斥特朗普政府抗疫資訊不一致

福西亦批評以往政府應對疫情的措施，「您不能將消息混雜一起，不能將公共衞生訊息政治化，我指的是戴不戴口罩的想法變得政治化……這導致要執行有利的公共衞生措施非常困難」。

福西的名字因抗疫工作而家喻戶曉，但他亦提到因工作緣故，他和3個女兒都受到滋擾和恐嚇，令他氣憤。他表示﹕「我必須告訴你，我並不害怕，但真正令我感到不安的是騷擾……知道她們（女兒）是誰，知道她們住在哪裡，知道她們的電話號碼，知道她們在哪裡工作。」

福西在上周四主持白宮記者會時，把拜登政府跟前朝特朗普政府作比較，直言如今可暢所欲言，討論科學而不需面對強烈反對。他在節目上表示對未來懷有希望，形容情況正在好轉。

福西相信100天內接種一億劑疫苗目標可完成

他也提到拜登已明確表示，上任後頭100天為國民接種一億劑疫苗是首要任務，「你知道這個目標已經定好了，我認為這是完全可以實現的。1億人接種疫苗，在（拜登上任）頭100天接種疫苗。」福西又指明白這是個進取的目標、具有風險，但相信拜登政府上場後可令情況有所不同。

福西又談到與拜登和副總統賀錦麗首次會面，形容會面讓他耳目一新，「拜登當時說我們可能會遇到挫折，但你知道當情況發生時，我們要做甚麼？我們不會指摘，我們不會責怪別人，我們不會隱瞞任何事。我們將完全透明和誠實，我們將嘗試解決它」。

美國哥倫比亞廣播公司

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