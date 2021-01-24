美國新任國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）上任第二天後，即在周六發出首份內部通告，關注軍隊內部的性侵犯及性騷擾問題，要求軍方高層在兩周內提交報告，檢討軍隊現行的預防性侵措施，並提交建議。

近年美軍內部性侵數字持續上升，2019年國防部錄得6,236宗性侵個案，按年增長3%，2018年升幅更達13%。日前參議院確認奧斯汀的提名時，多名議員要求他對此採取行動。紐約州參議員吉利布蘭德（Kirsten Gillibrand）指出，軍方不能再以過往手法應對性侵，要求奧斯汀更嚴厲處理，直至軍隊內部的性暴力消失為止。奧斯汀承諾馬上審視軍隊性侵問題，稱會從上任首天便以身作則，革除軍隊內部的性侵犯、種族主義和極端主義，讓所有人能有尊嚴地服務國家，形容以上問題是軍方內部的「潛藏敵人」。

促評估過往措施成效

奧斯汀周六向國防部高級官員、作戰指揮官及多個屬下部門發佈通告，指軍方長期受性侵問題困擾，形容屬於領導問題，要求官員提交報告，總結去年曾就性暴力及性侵問題採取的措施，並評估該些措施的成效。奧斯汀亦要求官員提供過去10年與預防性侵措施相關的資料和數據，以及軍方對受害人作出的支援措施，還有他們提出的建議。

奧斯汀提到總統拜登此前曾承諾在90天內，就軍隊性侵問題提交解決方案，「但我不想等90天」，要求官員在2月5日前提交報告，並提名處理性侵問題的官員人選。奧斯汀指，官員可提交天馬行空的建議，他未來數天會跟軍方高層開會，討論性侵議題。

約30%受害者願舉報

國防部性侵預防與應對辦公室署理主任加爾布雷斯（Nate Galbreath）去年曾表示，2019年性侵個案升幅放緩，但不確認這趨勢是否只出於部分個案未獲通報，直言對此保持審慎。不過他同時指出，性侵通報數字增加亦反映更多受害人願意挺身而出，意味他們對機制的信心提升，估計目前有30%性侵受害人願意舉報，較辦公室2005年成立時的7%已有提高。

另外，過往不少性侵受害人均拒絕報案，導致執法部門難以追究犯案者，國防部計劃推行新措施，讓受害人可以保密形式，向調查人員提交資料，方便當局追查犯案者是否可能干犯其他罪行。國防部去年亦推出新措施，革除多次干犯性侵的軍人。

美聯社/美國《紐約每日新聞》/美國《軍事時報》

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