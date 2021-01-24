美國科羅拉多州成功連任的州議員蒂托內（Brianna Titone），是首名當選州議員的跨性別人士，他2018年首次當選時曾遭選民以至同事人身攻擊，甚至蓄意「說錯」其性別。也有共和黨同性戀州議員被指「不夠像共和黨」，然而他們無所畏懼，繼續在政界為LGBT人士打破歧視、跨越界限。

議員同事亦歧視 刻意稱「主席先生」

蒂托內是跨性別女性，2018年首次代表民主黨，在共和黨長期控制的科羅拉多州第27選區參選州議員，當時他的對手也沒有多提其性別身份，但蒂托內爆冷勝出後，突然有其他州議員聲稱蒂托內企圖把「激進性別議題」強加至所有居民上，甚至有議員在他主持會議時刻意稱他作「主席先生」，他此後出席活動時亦總有途人咒罵。

面對連串負面目光，蒂托內去年決定角逐連任，並以48.7%得票率再次當選，成為去年大選各級選舉334名LGBT當選人之一。蒂托內坦言遇上不少惡毒的人身攻擊，而且不止來自保守派，部分更出自其他議員口中，但他表明會勇敢面對，「假如你認為有機會做得到，那便去做，總要有人當第一個人，而你不會是最後一人」。

去年334名LGBT當選創新高

去年也是美國歷來最多LGBT參選人當選的一次大選，當地推動LGBT人士參選的團體表示，前總統特朗普任內封殺跨性別人士參軍，激發大批LGBT人士投身政界，當越來越多可以出任公職，亦可推動更多人站出來改變公眾態度。

剛上任的總統拜登亦公開支持LGBT權益，他近日簽署的多項行政命令中，其中一項正是重申保護同性戀及跨性別人士免受歧視，他任命的運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）也是同性戀者，成為首名公開性傾向的同性戀內閣官員。另外拜登還任命跨性別醫生萊文（Rachel Levine）擔任助理衞生部長，同為跨性別人士創下先河。

不過上屆大選中不少當選的LGBT候選人，其實只是在民主黨本身佔優的選區勝出，情況與蒂托內3年前從共和黨手上奪得議席不同。堪薩斯州州眾議員、跨性別的拜爾斯（Stephanie Byers）承認，並選區本已偏向支持民主黨，但指即使是區內支持保守派的選民，看來也沒因他的性別而不投票給他，他認為自己屬跨性別一事對其政途沒影響，「堪薩斯州的人已準備好接受這件事」。

共和黨支持者傳統較為保守，不過共和黨上屆也提名19名LGBT人士參選各級選舉，其中7人當選，當選率較全國LGBT參選人稍低。其中一名共和黨當選人是田納西州州議會議員曼尼斯（Eddie Mannis），他是公開的男同性戀者，曼尼斯透露一些人曾因他是同性戀，批評他「不夠共和黨」，他期望未來在州議會的共和黨黨團發表更多LGBT的聲音，形容「他們（共和黨黨友）可能從沒聽過這些意見」。

法新社

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