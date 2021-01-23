根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過9,868萬，全球死亡人數超過211萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,496萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過41萬。印度確診人數超過1,063萬，死亡人數超過15.3萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破881萬，死亡人數超過21.6萬。俄羅斯、英國、法國確診均超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有西班牙、意大利、土耳其、德國。哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯等8國確診宗數均超越100萬大關。

傳英將要求高危地區入境旅客隔離10天

英國《每日郵報》周六報道，首相約翰遜周一將宣佈，強制要求來自高危地區的旅客，須在酒店隔離10天。

《每日電訊報》則報道，英國政府已經悄悄延長「封城」法例，令地方政府有權在7月17日前關閉酒店食肆、商舖及公共場所。約翰遜周五表示，目前感染率高企，疫苗計劃證明有效之前，不會考慮將限制措施鬆綁，

英單日47.8萬人接種疫苗創新高

英國死亡人數逼近10萬，當局加緊為公眾接種疫苗，過去一天約47.8萬人接種第一劑武漢肺炎疫苗，創單日新高，累計586萬人接種了首劑疫苗。

英國單日新增1,348人死亡，較之前一天少53人；單日新增33,552人確診，較之前一天少6,709人。

柏林一醫院爆變種毒株疫情

德國柏林一間醫院周五因院內發生變種武肺毒株集體感染而實施全面封鎖，病人和醫護人員全部進入隔離。德國傳媒報道，該醫院內目前已有20人確診。

柏林-勃蘭登堡廣播公司和柏林《每日鏡報》等報道，爆發疫情的是維萬特斯醫療集團（Vivantes）旗下的柏林洪堡醫院（Humboldt-Klinikum）。截至當天下午，該院已有14名病人和6名工作人員確診感染了首先在英國發現的B117變異毒株。由於確診人數不斷上升，該院所在的賴尼肯多夫區（Reinickendorf）衞生部門已對洪堡醫院實施封鎖，並停止接收新病人。

該區衞生部門負責人拉沙伊德（Patrick Larscheid）表示，公眾須對此次集體感染影響範圍保持關注。他表示，尚不清楚該事件將對柏林市的整體防疫形勢造成何種影響。

葡萄牙過萬人病亡

葡葡牙過去24小時新增破紀錄的274人死於武漢肺炎，令累計死亡人數周六突破1萬；單日新增確診人數亦為破紀錄的15,333人，累計確診人數增至624,469人。

葡萄牙疫情過去一周因為英國變種病毒株肆虐而加劇，當局下令學校關閉15天。

路透社／新華社

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