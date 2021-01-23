英國首相約翰遜前天表示，當地蔓延的武漢肺炎變種病毒不只傳染力更強，致死率更可能高三至四成。科學家雖強調這只是初步研究數據，未必準確，但英國變種似乎打破病毒傳染力和殺傷力一般成反比的常規，進一步令人憂慮。

約翰遜在疫情簡報會表示，政府接報指有證據顯示在英國日漸主導的B117變種，或有更高致死率，但亦有證據顯示英國現時接種的牛津疫苗和輝瑞疫苗，都對這變種病毒有效。他指雖然國民至今共已接種540萬劑疫苗，有望如期2月15日前為四大優先群組完成接種計劃目標，變種病毒仍對醫療系統帶來「巨大壓力」，有可能需要加強入境限制，放寬封城措施亦要慎重行事。

傳染力強70% 打破常規

政府首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）解釋，60歲或以上人士如感染一般武肺病毒，每1,000人約10個死，感染變種病毒則會有13至14死。他又指變種病毒傳染力估計高30%至70%，並對所有年齡層有同等感染力，但強調數據有很多不確定之處需要進一步研究，「然而致死率和傳染力同時增加，明顯令人關注」。

一般來說，病毒在演化機制下，傳染力增加時致死力會下降，否則就會令宿主全部死去，自己也滅亡，但武肺病毒令人未知自己有病時就可傳染他人，似乎打破這常規。埃克塞特大學臨床醫學高級講師斯特蘭指，醫學界幾經艱苦改善治療方法，令英國武肺死亡率減少約三分之一，變種病毒致死數據如果正確，即是「打回原形」。

約翰遜和瓦蘭斯引用的數據，來自政府呼吸系統新病毒顧問小組同日發表的研究報告，報告已點出研究局限，如研究的死亡個案只佔全英8%，未必有代表性；相關死亡個案數字相對少，亦可能影響結果的準確度。另外，已知變種病毒感染者入院率沒比一般品種高，似跟死亡率高相左。

對於變種病毒為何增加致死能力，倫敦大學學院病毒學家皮萊猜測可能因為受感染者病毒量較高，但指未有文獻證明。瓦蘭斯則估計可能因為變種病毒與受體結合得更堅實、更易進入細胞。亦有科學家指有可能是變種高傳播率令醫療系統「爆煲」導致多了人死，未必是因為變種本身。

但無論如何，變種病毒已令多國加強入境限制。丹麥嚴格封城下，變種感染個案仍在一星期內多七成，前天指阿聯酋的陰性檢測結果不可靠，暫停來往航班五日。比利時本周三起將禁止非必要出入境。加拿大總理杜魯多亦警告國民勿出國，表示或快將收緊入境限制。

路透社/英國《衞報》/美國《紐約時報》