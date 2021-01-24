在亞洲多地經營販毒集團、外號「三哥」的華裔毒梟謝志樂（Tse Chi Lop）周五在荷蘭阿姆斯特丹被捕，料將引渡至澳洲受審。謝志樂在中國出生，曾在香港活躍，現時是加拿大公民，早年已因販毒在美國入獄，但出獄後再與多地黑幫聯手組織大規模犯罪集團，聯合國估計其集團單是販運冰毒，交易額達控制700億美元（5,460億港元），年收入已最少達80億美元（約620億港元），在亞太區冰毒市場佔有率最多達70%。

現年56至57歲的謝志樂在廣東省出生，後來移居香港，1988年再移民加拿大，其後遊走北美、港澳及東南亞多地從事毒品活動。謝起初在東南亞金三角地區發迹，1998年一度被美國以串謀進口海洛英起訴並罪成，被判終身監禁，但謝2000年透過律師成功向法院申請減刑，2006年出獄。

傳勾結新義安和勝和14K

謝志樂出獄後返回加拿大，儘管仍需接受執法人員監管，但仍重操故業從事毒品交易。調查人員指謝志樂與亞洲5個黑幫勾結，包括香港的和勝和、新義安、14K和台灣的竹聯幫等，成立跨國販毒集團。據報謝的販毒集團成員大多簡稱組織為「公司」，主要販運冰毒、海洛英及氯胺酮（K仔），運毒範圍北至日本、南至新西蘭，涉及亞太區十多個國家，當中以冰毒為最主要收入來源。

謝志樂的販毒集團在緬甸撣邦設有製毒工場，由台灣人管理，並與當地武裝分子勾結，以茶包或農藥等產品作掩飾包裝冰毒，冰毒純度號稱全球最高。集團也在泰國設有小型工場，實驗不同成份的冰毒，工場亦設有地道和發射站。執法人員指謝志樂犯罪集團為吸引顧客，不惜承諾即使毒品在運送中途被截獲及沒收，也可免費提供新貨，令其集團大受歡迎。

五年擴充4倍 與妻在港成立公司

聯合國毒品和犯罪問題辦公室指，謝志樂的犯罪集團在2014至2018年間擴展4倍，目前佔據亞太區冰毒市場40%至70%，以2018年計整個犯罪集團單是販運冰毒已最少獲得80億美元（約620億港元）收入，最高更可能達177億美元（約1,372億港元）。路透社指謝志樂2011年亦與妻子在香港註冊成立公司「China Peace Investment Group Company Ltd」，具體業務有待調查。

鑑於謝志樂集團的販毒活動規模龐大，澳洲、中國、日本、美國、加拿大等全球20多地警方聯手組成「Operation Kungur」，由澳洲警方領導，是歷來針對亞洲毒販的最大規模國際合作，謝志樂正是該行動的頭號通緝犯。

早在2011年澳洲警方已在墨爾本發現一個海洛英及冰毒販運網絡，並一度透過監察網絡成員，多次成功截獲毒品，謝志樂等人因此在香港召見墨爾本的接頭人，過程被香港警方發現。

泰拳拳手保護 愛賭英國馬

澳洲警方其後加強追蹤謝志樂，發現他相當注重個人保安，無論在住所附近還是出國，也會有多名泰拳拳手在旁保護，最高峯時同時有8名拳手受僱於謝志樂。謝志樂日常開銷亦不吝嗇，出國均與家人等乘搭私人飛機，每年亦在豪華度假村或五星級酒店開生日派對，其中一年在泰國一間度假村逗留一個月之久。

謝志安也好賭，最愛賭英國馬，並經常造訪賭場，曾在澳門一間賭場一夜輸掉6,000萬歐元（約5.66億港元）。

近年各地警方已多次掃蕩與謝志樂集團相關的地點，但集團仍以各種方式販運毒品，例如泰國警方封鎖來往緬甸的通道後，緬甸工場製造的毒品便改為取道老撾、越南散貨，更從老撾僱用大批居民，利用背囊以「螞蟻搬家」形式每次從叢林小道運送約30公斤冰毒。種種做法使謝志樂集團的販毒活動禁之不絕，但謝最終還是落網，步上50年前亞太區另一大毒梟吳錫豪（跛豪）後塵。

路透社

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