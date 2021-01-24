獲美國總統拜登任命為美國國際媒體署（USAGM）署理總裁的趙克露（Kelu Chao），上任後即大舉作人事變動，周五辭退旗下管理的自由歐洲電台、自由亞洲電台及中東廣播網絡主席和董事會，這些人於去年12月下旬才獲任命。趙克露的舉動被外界視為剷除特朗普政府的勢力。

被辭退高層多為特朗普支持者

被解僱的包括自由歐洲電台總裁利平（Ted Lipien）、自由亞洲電台總裁葉望輝（Stephen Yates）和中東廣播網絡總裁科茨（Victoria Coates），三間機構均為聯邦政府資助的機構。而3名主席均由剛辭任USAGM總裁一職的帕克（Michael Pack）任命。

利平曾任美國之音（VOA）代理副總監及國際廣播員，過往長期透過網誌批評USAGM、美國之音的和其他附屬網絡。 他是3名主席中唯一沒有黨派。葉望輝是愛達荷州前共和黨主席，曾任特朗普團隊幕僚。科茨曾在特朗普政府下擔任副國家安全顧問。

被辭退的董事會成員，據報多人均是特朗普支持者。新董事會成員西蒙（Roger Simon）曾在《大紀元》撰文表示，董事會永遠不會屈服於拜登官員施壓。董事成員還包括保守派的清談節目主持、去年支持特朗普的紀錄片製作人、一位保守派福音派機構的律師，以及於特朗普政府任內工作的前國務院顧問。

獲特朗普任命為USAGM總裁的帕克，在拜登上台後即被要求遞交辭職信。趙克露上任首天，就辭退美國之音正台長賴利（Robert Reilly）和副台長羅賓斯（Elizabeth Robbins），兩人均於去年12月由帕克任命。

辭退決定或受法律挑戰

趙克露辭退一眾高層的決定或會面臨法律挑戰。自由亞洲電台的律師團隊質疑，趙克露並無解僱耶茨的權力。包括耶茨等人在內均與USAGM簽下長約，只要並無違法在兩年來不會被罷免。但是最近通過的國防授權法案中，賦予署理美國國際媒體署總裁權力，在數星期採取更嚴格的保護措施。

科茨則警告拜登政府不要與美國國際媒體署一同玩弄政治，她發表聲明稱「這是一個令人震驚的否定，兩天前總統拜登才呼籲要團結與和解。這明顯違反了中東廣播網絡的撥款及我的僱傭合約。」

美國國家公共廣播電台

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