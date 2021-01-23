俄羅斯反對派昨日號召全國大示威，聲援被拘禁的反對派領袖納瓦爾尼，逾60個城市都有民眾冒着嚴寒上街響應。當局指集會違法，拘捕了至少1,614人。

斷網無阻民眾上街

反對派原本計劃在全國70個城市發起示威。當局事前雖宣佈相關活動屬違法，拘捕了至少三名被指組織非法集會的旗手，試圖嚇怕民眾，國內電話和互聯網又一度中斷，但各地仍有大量示威者出現。時區較前的遠東和西伯利亞地區的集會率先舉行。從網上流傳的影片可見，海參崴有防暴警察在街上追趕一群示威者；去年示威連連的哈巴羅夫斯克民眾高呼「可恥」和「土匪」等口號；雅庫茨克則有人在-52℃氣溫下，被警察抓着手腳抬上一輛貨車。

首都莫斯科的集會稍後在普希金廣場舉行，當局雖在廣場四周擺放障礙物，又安排工人重鋪磚瓦，但估計仍有最少四萬人到場。有警員以廣播警告示威違法，着令他們保持防疫社交距離，防暴警察則大肆捉拿參與者，推他們上警方安排的巴士，被捕者包括納瓦爾尼的妻子尤利婭。另外，聖彼得堡和葉卡捷林堡等大小城市也有數以千計民眾上街，監察組織指全國昨日至少有1,614人在示威中被捕。

44歲納瓦爾尼去年8月在俄羅斯一架內陸航機上疑因神經毒劑「諾維喬克」中毒昏迷，被送往德國柏林醫治，至上周返國，隨即被捕。他前日在監獄中感謝支持者，強調自己沒有自殺計劃。

路透社/法新社/美聯社