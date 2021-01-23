早前確診武漢肺炎的美國名嘴拉利金（Larry King）昨日逝世，終年87歲。他曾為多國政治、商業和娛樂等各界猛人做過約五萬個訪問，是家傳戶曉的金牌主持人。

拉利金共同創辦的工作室Ora Media在Twitter證實，他昨日於加州洛杉磯錫達斯西奈醫學中心醫院與世長辭，但未有交代其死因。美媒早前報道他確診武肺，他除了年近九旬，同時患有心臟病和糖尿病等嚴重疾病，也曾中風，受病魔折磨了多年，屬武肺高危一族。

拉利金1933年於紐約出生，原名Lawrence Harvey Zeiger，後來改名為Larry King。他的事業黃金期莫過於1985年至2010年在有線新聞網絡（CNN）主持訪問節目《Larry King Live》，受訪者來自各行各界，除了重量級政治、經濟、體育及娛樂名人，還有受到爭議的UFO陰謀論者和靈媒，也時常有突發新聞人物在他的節目獻出第一次訪問或爆料，為觀眾帶來驚喜。他的訪問風格直率親切，不走尖銳刻薄路線，讓受訪者輕鬆回答問題，廣受大眾認同。

訪問達賴喇嘛 華無禁播

2010年訪問達賴喇嘛可謂其代表作之一，達賴當時強調他們不是尋求獨立，藏民也不想獨立，只是希望在文化、宗教和教育方面完全自治，節目未有被中國禁播。剛卸任美國總統的特朗普也曾是他的座上客，受訪時41歲的特朗普論調已跟現時相若，提到美國被剝削和沒有自由貿易等觀點。

然而，他在事業以外屢遇挫折，除了健康欠佳，又曾歷八段婚姻，最後一段雖維持了22年，可惜也在前年離異。其兩名子女去年也先後逝世，令他在晚年飽受喪親之痛。

美聯社