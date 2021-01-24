印度喀拉拉邦（Kerala）一名修女1992年揭發修道院的神父與修女在宿舍鬼混，被兩人殺害後，遺體被扔進一口井中。當局多年來一直未能把兇手繩之於法，並一度認為死者是自殺甚至想撤出調查，但死者家人及維權人士一直堅持，她的家人說：「我們是窮人，沒有太多錢，但我父親會每天坐數小時巴士，要求警方調查案件及給我們真相。」被害修女遇害後30年終於沉冤得雪，涉案的神父與修女去年12月被判處終身監禁。

1992年時共有19歲的阿比（Sister Abhaya）在喀拉拉邦戈德亞姆（Kottayam）一間由修道院營運的地方學校讀書，事發當日，阿比凌晨4時15分起床溫習考試，她到廚房取水時，發現了神父科特圖爾（Father Kottoor）及修女瑟菲（Sister Sephy）的不倫關係。科特圖爾在學校教心理學，瑟菲則負責管理修道院宿舍，他們東窗事發後，便用廚房的一把小斧頭攻擊阿比的頭，然後把屍體扔進宿舍的一口井。

初期調查以自殺結案

當地警方發現了廚房的兇案現場，拖鞋散落在修道院的廚房地板上，阿比的白色頭紗被綁在門上，一個打開了的水瓶在瓷磚上漏水，他們同日找到阿比的屍體，驗屍報告指她兩邊頸部有指甲痕、頭部有兩處割傷傷口，她身體也有多處擦傷，而且頭骨骨折。然而，當局多年來一直未能破案，沒有人受到法律制裁。

警方在調查一年後認為阿比是自殺，但阿比的父親托馬斯（Matthew Thomas）並不相信，促請印度中央調查局（CBI）調查。CBI於1993年接手案件，但直至2005年的12年間，一直沒有起訴任何人，調查員在此期間提交了4份報告，其中一份指阿比是自殺，另有三份都要求撤銷調查，全部都被首席司法裁判官駁回。

案件再輾轉交由CBI喀拉拉邦科欽（Cochin）分部調查，終於在2009年正式起訴科特圖爾、瑟菲及另一名神父波特里克卡伊爾（Jose Poothrikkayil），但特里克卡伊爾其後因證據不足而獲撤控，而科特圖爾及瑟菲去年底被判終身監禁。

警方涉協助包庇疑犯

審訊在2019年8月5日展開，檢方指科特圖爾及瑟菲全力掩蓋他們的關係和罪行，例如瑟菲刻意做手術修補處女膜，讓她看起來像處女。檢方表示：「可以合理地假設科特圖爾控制了教區的大量金錢及物資，能命令神父、修女及成員服從。」

檢方更指控案件的主要調查員，包括警局的警司及副警司涉嫌包庇疑犯掩蓋案件，法官同意檢方指初期警方調查人員捏造並破壞證據，下令該邦警方主管確保「部份警員的惡行」不會再在日後出現。全案只有一名調查員被起訴，但他2008年死亡，另一名涉捏造並破壞證據的主要調查員，在檢方結案前亦身亡。

維權人士一直施壓

真相得以水落石出全靠阿比的家人、尤其是父親托馬斯及維權人士不肯放棄。阿比的兄弟比朱（Biju Thomas）說：「聽到這些關於我姊妹的事感到很痛苦，她不是自殺的，她是被滅聲。」他們的父親一直為女兒討公道，「我們是窮人，沒有太多錢，但我父親會每天坐數小時巴士，要求警方調查案件及給我們真相。他受到很多苦，總在說『有人殺死我的阿比，我肯定。』」

維權人士普頓普拉卡（Jomon Puthenpurackal）一直關注案件發展，並與托馬斯推動當局調查，他說：「當我聽到案件詳情——翻掉的生果盆、廚房的斧頭、拖鞋在不同位置——我立即意會她遇到不好的事情。」他在事發後組成行動委員會，籌備請願等活動，與阿比父親要求CBI介入，查出貪污官員及主要證人。當CBI每一次想結案中止調查時，普頓普拉卡就向傳媒公開案情向當局施壓，令案件無法不了了之，並促請調查人員再深入調查。

如今涉案主謀亦伏法，可惜阿比的雙親於2015年先行一步，無法見證案件水落石出，比朱說：「我只希望父母可以在此見證，這是他們想想要的。」他形容自己也可放下心頭大石，可以繼續過日子。

美國有線新聞網絡

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